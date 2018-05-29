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Ржавый сквер Молодоженов возмутил калужан

29.05.2018 07:50 6 1402 Елена Французова
Ржавый сквер Молодоженов возмутил калужан

В понедельник, 28 мая, на планёрке в горуправе обсудили состояние сквера Молодоженов.

Горожане жалуются, что мост Молодожёнов развалился, оградка сквера ржавая, а с лавочек слезла краска.

- Это плановая работа, которая запланирована до 9 июня. Каждый год в эти сроки мы восстанавливаем данный сквер. Ничего криминального и сверхъестественного в этом нет, - прокомментировал ситуацию начальник Управления городского хозяйства Калуги Алексей ДМИТРИЕВ.


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Тэги: благоустройство алексей дмитриев
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