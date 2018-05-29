Ржавый сквер Молодоженов возмутил калужан

В понедельник, 28 мая, на планёрке в горуправе обсудили состояние сквера Молодоженов.

Горожане жалуются, что мост Молодожёнов развалился, оградка сквера ржавая, а с лавочек слезла краска.

- Это плановая работа, которая запланирована до 9 июня. Каждый год в эти сроки мы восстанавливаем данный сквер. Ничего криминального и сверхъестественного в этом нет, - прокомментировал ситуацию начальник Управления городского хозяйства Калуги Алексей ДМИТРИЕВ.