Ржавый сквер Молодоженов возмутил калужан

В понедельник, 28 мая, на планёрке в горуправе обсудили состояние сквера Молодоженов.
Горожане жалуются, что мост Молодожёнов развалился, оградка сквера ржавая, а с лавочек слезла краска.
- Это плановая работа, которая запланирована до 9 июня. Каждый год в эти сроки мы восстанавливаем данный сквер. Ничего криминального и сверхъестественного в этом нет, - прокомментировал ситуацию начальник Управления городского хозяйства Калуги Алексей ДМИТРИЕВ.
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