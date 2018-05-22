В Калуге посмотрят на масштаб туалетного бедствия

Мы неоднократно поднимали тему уличных туалетов в Калуге. В городе их раз-два и обчёлся, да и теми, что есть, порой пользоваться просто невозможно.

Когда же цивилизованные биоклозеты в нужном количестве появятся в городе, мы спросили 22 мая у городского головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО.

- По поводу туалетов, вопрос в первую очередь ресурсов, - считает он. - Естественно, надо делать.

Разумовский пообещал, что стационарные городские туалеты появятся в парках, в том числе в новом - на месте рынка.

- По тем общественным местам, где стационарных туалетов нет, решаем вопрос с кабинками, их немного - порядка 18 или 20 всего-навсего. Проблематика, действительно, есть. Мы будем туда пока такие мобильные кабинки устанавливать, точечно. Надо посмотреть масштаб туалетного бедствия, сколько на это надо ресурсов. Дальше будем думать: или дорогу к многодетным семьям подсыпать, или туалет ставить. Будем смотреть, что вперёд.