В Калуге посмотрят на масштаб туалетного бедствия

Мы неоднократно поднимали тему уличных туалетов в Калуге. В городе их раз-два и обчёлся, да и теми, что есть, порой пользоваться просто невозможно.
Когда же цивилизованные биоклозеты в нужном количестве появятся в городе, мы спросили 22 мая у городского головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО.
- По поводу туалетов, вопрос в первую очередь ресурсов, - считает он. - Естественно, надо делать.
Разумовский пообещал, что стационарные городские туалеты появятся в парках, в том числе в новом - на месте рынка.
- По тем общественным местам, где стационарных туалетов нет, решаем вопрос с кабинками, их немного - порядка 18 или 20 всего-навсего. Проблематика, действительно, есть. Мы будем туда пока такие мобильные кабинки устанавливать, точечно. Надо посмотреть масштаб туалетного бедствия, сколько на это надо ресурсов. Дальше будем думать: или дорогу к многодетным семьям подсыпать, или туалет ставить. Будем смотреть, что вперёд.
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