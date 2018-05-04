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Калужанка два года добивается замены ржавой таблички на воинском участке

04.05.2018 10:52 1 1326 Елена Французова
Калужанка два года добивается замены ржавой таблички на воинском участке

В пятницу, 4 мая, редакцию «Калужского перекрёстка» обратилась калужанка Ольга СОРОКИНА. Женщина возмущена состоянием воинского участка на Трифоновском кладбище на Малинниках.

- Везде пишут про подготовку к 9 Мая, но при этом табличка на воинском участке на Трифоновском кладбище находится в ужасающем состоянии. Я в прошлом году обращалась в городскую управу, к руководству кладбища, мне говорили, что заменят все таблички, - рассказывает Ольга.  – Раньше она вообще стояла у мусорной кучи. После того, как я стала говорить, что это недопустимо, табличку передвинули. Я не могу пройти мимо, делать вид, что меня это не касается. На этом участке захоронены в том числе и ветераны ВОВ. Я готова взять краску и покрасить табличку сама, но она настолько проржавела, что это вряд ли поможет. 

По этому поводу мы отправили официальный запрос в городскую управу, на момент публикации ответ не был получен.

Погост на Малинниках  открыт для захоронений в 1976 году. Воинские участки – вид плановых воинских захоронений. На них покоятся  участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, ветераны боевых действий, представители силовых структур. 

Фото: Ольги Сорокиной. 


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Тэги: благоустройство трифоновское кладбище
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