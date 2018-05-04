Калужанка два года добивается замены ржавой таблички на воинском участке

В пятницу, 4 мая, редакцию «Калужского перекрёстка» обратилась калужанка Ольга СОРОКИНА. Женщина возмущена состоянием воинского участка на Трифоновском кладбище на Малинниках.
- Везде пишут про подготовку к 9 Мая, но при этом табличка на воинском участке на Трифоновском кладбище находится в ужасающем состоянии. Я в прошлом году обращалась в городскую управу, к руководству кладбища, мне говорили, что заменят все таблички, - рассказывает Ольга. – Раньше она вообще стояла у мусорной кучи. После того, как я стала говорить, что это недопустимо, табличку передвинули. Я не могу пройти мимо, делать вид, что меня это не касается. На этом участке захоронены в том числе и ветераны ВОВ. Я готова взять краску и покрасить табличку сама, но она настолько проржавела, что это вряд ли поможет.
По этому поводу мы отправили официальный запрос в городскую управу, на момент публикации ответ не был получен.
Погост на Малинниках открыт для захоронений в 1976 году. Воинские участки – вид плановых воинских захоронений. На них покоятся участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, ветераны боевых действий, представители силовых структур.
Фото: Ольги Сорокиной.
|
Вернуть в город природу 04.05.2018 11:30
Деревья возле гимназии № 24 спилили ради парковки 03.05.2018 13:58
Калужская область копит деньги на набережную 27.04.2018 15:47
Сгоревший дом завесили баннером 26.04.2018 12:56
Дома на Баумана маскируют к чемпионату мира по футболу 25.04.2018 15:19
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: