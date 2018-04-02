Саженцы в обмен на вторсырье: необычная акция пройдёт в Калуге

На этой неделе, 6,7 и 8 апреля в Калуге пройдёт экологическая акция. Волонтёры предлагают калужанам обменять вторсырье на саженцы деревьев – сосны и кедра.

- Вы сдаёте нам своё вторсырьё (бумага, пластиковые бутылки, стекло и метал) и взамен получаете саженец дерева, чтобы озеленить наш с вами город, - сообщают организаторы на своей официальной страничке «ВКонтакте» https://vk.com/vsezaecokaluga?w=wall-162640746_17%2Fall. - Не будем равнодушно относиться к тому месту, где стоит наш дом и горит семейный очаг!

Вторсырьё будут принимать 6 апреля с 15:00 до 19:00, 7 и 8 апреля с 11:00 до 16:00 по адресам: