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Калужане испугались сноса памятника в центре Калуги

02.04.2018 11:02 7 3771
Калужане испугались сноса памятника в центре Калуги

В субботу, 31 марта, в социальных сетях появилась информация о сносе усадьбы Билибиных на улице Кутузова, 19. Обеспокоенные калужане выкладывали фотографии, на которых разбирают торец памятника. 

- Так проще и дешевле, - писали горожане.

Эту информацию прокомментировали в понедельник, 2 апреля, на координационном совещании областного правительства. 

- В декабре 2017 года выявленный объект культурного наследия по результатам открытого аукциона был передан в частную собственность, - сообщил руководитель управления по охране объектов культурного наследия Евгений ЧУДАКОВ. – В настоящее время имеется инвестор, который намерен серьёзно вложиться в проведение реставрационных работ по данному объекту. Никакого сноса не происходит, управлением в отношении данного памятника выдано собственнику задание на проведение работ по сохранению и по приспособлению его под современное использование. Те работы, которые проводились, это демонтаж аварийных конструкций, которые образовались в результате пожара. Ситуация находится под контролем. В ближайшее время мы увидим его отреставрированным и введённым в эксплуатацию.

Напомним, что 23 июля сгорела старинная усадьба на развилке улиц Кутузова и Вилонова.  Расселенный дом облюбовали бомжи. Краеведы требовали хотя бы законсервировать его. Городская управа смогла это сделать лишь спустя несколько месяцев. И всё равно через некоторое время бездомные вновь начали проникать внутрь и случился пожар.
 


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Тэги: благоустройство
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