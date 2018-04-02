Калужане испугались сноса памятника в центре Калуги

02.04.2018 11:02 3771

В субботу, 31 марта, в социальных сетях появилась информация о сносе усадьбы Билибиных на улице Кутузова, 19. Обеспокоенные калужане выкладывали фотографии, на которых разбирают торец памятника.

- Так проще и дешевле, - писали горожане.

Эту информацию прокомментировали в понедельник, 2 апреля, на координационном совещании областного правительства.

- В декабре 2017 года выявленный объект культурного наследия по результатам открытого аукциона был передан в частную собственность, - сообщил руководитель управления по охране объектов культурного наследия Евгений ЧУДАКОВ. – В настоящее время имеется инвестор, который намерен серьёзно вложиться в проведение реставрационных работ по данному объекту. Никакого сноса не происходит, управлением в отношении данного памятника выдано собственнику задание на проведение работ по сохранению и по приспособлению его под современное использование. Те работы, которые проводились, это демонтаж аварийных конструкций, которые образовались в результате пожара. Ситуация находится под контролем. В ближайшее время мы увидим его отреставрированным и введённым в эксплуатацию.

Напомним, что 23 июля сгорела старинная усадьба на развилке улиц Кутузова и Вилонова. Расселенный дом облюбовали бомжи. Краеведы требовали хотя бы законсервировать его. Городская управа смогла это сделать лишь спустя несколько месяцев. И всё равно через некоторое время бездомные вновь начали проникать внутрь и случился пожар.

