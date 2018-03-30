Туалетный вопрос решат за 1,5 миллиона

В Калуге подыскивают подрядчика, который займётся установкой и обслуживанием уличных туалетов. К 1 Мая в городе должно быть установлено 18 мобильных клозетов: 3 – на площади Победы, по 2 – в скверах имени Карпова и Мира, новом парке на месте рынка, возле Дома-музея Циолковского, на конечной остановке в микрорайоне «Анненки», а также на разворотном кольце к заводу «Фольксваген». По одной кабинке появится в сквере Воронина, парке Циолковского и Центральном парке культуры и отдыха.

Начальная стоимость контракта – 1 млн. 510 тыс. рублей. Он рассчитан на период с 1 мая по 31 декабря. Перечень обязанностей, которые будут возложены на подрядчика, включает в себя такие виды работ, как откачка содержимого накопительного бака, очистка и обработка санитарным составом, заправка водой и специальной жидкостью, дезинфекция помещений, заправка накопительного бака дезодорирующей жидкостью, замена туалетной бумаги.

Согласно конкурсной документации в период с 1 мая по 31 октября выкачивание накопившихся фекальных отходов должно производиться не реже одного раза в день в промежутке от полуночи до 7 утра. В период с 1 ноября по 31 декабря уличные туалеты необходимо убирать не реже одного раза в два дня.

Снабжать накопительный бак жидким дезодорирующим и дезинфицирующим раствором подрядчик обязан не реже двух раз в день. В холодное время года, во избежание замерзания фекальных отходов в бак следует добавлять раствор незамерзающей жидкости, периодичность – не реже, чем раз в два дня. Мыть кабинки туалетов снаружи и изнутри подрядчик должен ежедневно. Замена туалетной бумаги – по мере необходимости.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 апреля. Он состоится 9-го числа.