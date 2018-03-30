Туалетный вопрос решат за 1,5 миллиона

В Калуге подыскивают подрядчика, который займётся установкой и обслуживанием уличных туалетов. К 1 Мая в городе должно быть установлено 18 мобильных клозетов: 3 – на площади Победы, по 2 – в скверах имени Карпова и Мира, новом парке на месте рынка, возле Дома-музея Циолковского, на конечной остановке в микрорайоне «Анненки», а также на разворотном кольце к заводу «Фольксваген». По одной кабинке появится в сквере Воронина, парке Циолковского и Центральном парке культуры и отдыха.
Начальная стоимость контракта – 1 млн. 510 тыс. рублей. Он рассчитан на период с 1 мая по 31 декабря. Перечень обязанностей, которые будут возложены на подрядчика, включает в себя такие виды работ, как откачка содержимого накопительного бака, очистка и обработка санитарным составом, заправка водой и специальной жидкостью, дезинфекция помещений, заправка накопительного бака дезодорирующей жидкостью, замена туалетной бумаги.
Согласно конкурсной документации в период с 1 мая по 31 октября выкачивание накопившихся фекальных отходов должно производиться не реже одного раза в день в промежутке от полуночи до 7 утра. В период с 1 ноября по 31 декабря уличные туалеты необходимо убирать не реже одного раза в два дня.
Снабжать накопительный бак жидким дезодорирующим и дезинфицирующим раствором подрядчик обязан не реже двух раз в день. В холодное время года, во избежание замерзания фекальных отходов в бак следует добавлять раствор незамерзающей жидкости, периодичность – не реже, чем раз в два дня. Мыть кабинки туалетов снаружи и изнутри подрядчик должен ежедневно. Замена туалетной бумаги – по мере необходимости.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 апреля. Он состоится 9-го числа.
|
Почти в 6 миллионов обойдутся бюджету фонтаны 30.03.2018 10:43
Памятник к 650-летию Калуги установят на Правом берегу 28.03.2018 16:27
Названа дата розыгрыша машины среди 50 калужан 21.03.2018 12:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: