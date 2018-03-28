Памятник к 650-летию Калуги установят на Правом берегу

Городская управа Калуги объявила открытый конкурс на эскиз памятника к 650-летию Калуги. Его планируется установить внутри «кольца» на пересечении улиц Фомушина и Серафима Туликова.
Для участия в открытом конкурсе все желающие могут подать заявку секретарю конкурсной комиссии по адресу: Калуга, ул. Московская, 188, каб. 320, с 9:00 до 13:00 по будням.
Итоги конкурса планируется подвести 25 мая.
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