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Березуйский овраг предложили заложить плиткой

21.02.2018 16:16 37 4203 Оксана КОЛОСОВА
Березуйский овраг предложили заложить плиткой

В среду, 21 февраля, горуправа на своём сайте опубликовала несколько эскизов к проектам благоустройства Березуйского оврага и набережной Яченского водохранилища. Эти территории планируется обустроить в рамках проекта «Комфортная городская среда». В ходе предварительного обсуждения они получили наибольшее количество голосов калужан.

Овраг, по замыслу неизвестных проектировщиков, должен превратиться в ландшафтный «Березуйский парк», который соединит парк на месте рынка с Центральным.

- Пространство будет представлять собой несколько зелёных зон, соединённых прогулочными дорожками под Каменным мостом, - говорится в описании к проекту. – «Залы»-поляны  отделяются друг от друга густыми рядами деревьев. В них сочетаются открытые пространства – поляны – и группы декоративных деревьев, кустарников, трав. Каждый «зал» отличается особой тематикой и, соответственно, оформлением, благоустройством  и набором арт-объектов.

Впрочем, «густые ряды деревьев» мы на эскизе, который прилагается к описанию, не увидели. Судя по картинке, Березуйский овраг в будущем должен превратиться в довольно пустынную территорию, заложенную тротуарной плиткой, с неким подобием клумбы по центру. Деревья и кустарники «произрастают» лишь на склоне, причём в небольшом количестве.

На набережной Яченского водохранилища проектом предусмотрено создание спортивно-рекреационных  объектов и пешеходно-велосипедной инфраструктуры. Центральным элементом должна стать Красная площадь – событийная зона на месте нынешней парковки. Новые парковочные места будут организованы в верхнем ярусе набережной, где также прокладывается двусторонняя велодорожка.

- Рядом  размещаются кафе, инфоцентр, пункт проката, - сообщает горуправа. – Средствами геопластики формируется озеленённый холм как место кратковременного отдыха. Также возможно размещение одного из космических объектов из Музея космонавтики, чтобы подчеркнуть локальную идентичность набережной. В акватории водохранилища планируется установить   плавучий буй – полусферу с подсветкой в вечернее время.

К югу от Красной площади появятся спортивные зоны, рядом со станцией вейкборда – скейт-парк. Вдоль склона набережной планируется высадить деревья. Для связи с Калужским бором  на противоположном берегу  водохранилища проектом предусмотрен вело-пешеходный мост.

Добавим, всего калужане направили более 1000 предложений по благоустройству порядка 90 городских территорий. Из них всем необходимым критериям и оформлению соответствуют 38. Они и будут внесены в окончательный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Проголосовать за какой-либо объект можно будет 18 марта во время выборов Президента РФ.


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Тэги: благоустройство

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