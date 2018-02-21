Березуйский овраг предложили заложить плиткой

В среду, 21 февраля, горуправа на своём сайте опубликовала несколько эскизов к проектам благоустройства Березуйского оврага и набережной Яченского водохранилища. Эти территории планируется обустроить в рамках проекта «Комфортная городская среда». В ходе предварительного обсуждения они получили наибольшее количество голосов калужан.
Овраг, по замыслу неизвестных проектировщиков, должен превратиться в ландшафтный «Березуйский парк», который соединит парк на месте рынка с Центральным.
- Пространство будет представлять собой несколько зелёных зон, соединённых прогулочными дорожками под Каменным мостом, - говорится в описании к проекту. – «Залы»-поляны отделяются друг от друга густыми рядами деревьев. В них сочетаются открытые пространства – поляны – и группы декоративных деревьев, кустарников, трав. Каждый «зал» отличается особой тематикой и, соответственно, оформлением, благоустройством и набором арт-объектов.
Впрочем, «густые ряды деревьев» мы на эскизе, который прилагается к описанию, не увидели. Судя по картинке, Березуйский овраг в будущем должен превратиться в довольно пустынную территорию, заложенную тротуарной плиткой, с неким подобием клумбы по центру. Деревья и кустарники «произрастают» лишь на склоне, причём в небольшом количестве.
На набережной Яченского водохранилища проектом предусмотрено создание спортивно-рекреационных объектов и пешеходно-велосипедной инфраструктуры. Центральным элементом должна стать Красная площадь – событийная зона на месте нынешней парковки. Новые парковочные места будут организованы в верхнем ярусе набережной, где также прокладывается двусторонняя велодорожка.
- Рядом размещаются кафе, инфоцентр, пункт проката, - сообщает горуправа. – Средствами геопластики формируется озеленённый холм как место кратковременного отдыха. Также возможно размещение одного из космических объектов из Музея космонавтики, чтобы подчеркнуть локальную идентичность набережной. В акватории водохранилища планируется установить плавучий буй – полусферу с подсветкой в вечернее время.
К югу от Красной площади появятся спортивные зоны, рядом со станцией вейкборда – скейт-парк. Вдоль склона набережной планируется высадить деревья. Для связи с Калужским бором на противоположном берегу водохранилища проектом предусмотрен вело-пешеходный мост.
Добавим, всего калужане направили более 1000 предложений по благоустройству порядка 90 городских территорий. Из них всем необходимым критериям и оформлению соответствуют 38. Они и будут внесены в окончательный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Проголосовать за какой-либо объект можно будет 18 марта во время выборов Президента РФ.
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