Решат полюбовно: в бору построят центр отдыха и общепита

Во вторник, 20 февраля, выступая на отчёте городского головы, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ поделился планами на 2018 год.
- Наверное, было бы правильно, если бы мы нашли подходы и вернулись к той работе, которая когда-то проводилась по уходу за нашим Калужским бором, - заявил он. - Вот есть там законодательные некие ограничения, но мы сейчас к этому подступаемся, есть договорённость с министерством природных ресурсов о том, что всё-таки эту работу можно будет проводить, и я уверен, что мы в течение этого года эту задачу решим. Безусловно, это одно из любимых мест отдыха калужан. Оно должно быть в образцовом состоянии. Сегодня мы обсуждали с депутатами тему, может быть, строительства такого хорошего центра отдыха и общественного питания. Там, вот вы знаете, стоит какое-то закрытое кафе, которое давно уже не работает. Депутаты пообещали мне, что они решат этот вопрос полюбовно с тем предпринимателем, который там никак эту задачу с мёртвой точки сдвинуть не может.
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