На Правом берегу срезали опасные качели

Во дворе домов №27 и №29 на улице 65 лет Победы Калуге демонтировали детские качели. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба городской управы.

- Эти игровые элементы представляли собой опасность для жизни и здоровья детей, - подчёркивают в администрации. - На сегодняшний день существуют определенные требования по работе с детскими площадками: все они должны быть полностью безопасны согласно нормативам и ГОСТам, поставлены на баланс и закреплены за обслуживающими организациями.