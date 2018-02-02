В Калуге исчезли уличные туалеты

«В какой-то степени комфорт и чистота туалетных помещений являются зеркальным отражением уровня цивилизованности страны».

Премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак.

Когда с улиц областного центра пропали кабинки биоклозетов, доподлинно неизвестно. В ноябре они ещё стояли, а к концу декабря исчезли. На новогодних каникулах наши друзья отправились вместе с детьми на один из праздников в Центральный парк культуры и отдыха. Через какое-то время ребятишкам приспичило сходить по нужде. Толкнулись было в санузел рядом с детской площадкой — а он закрыт.

— Кабинок биотуалетов ни в парке, ни в сквере Ленина мы тоже не обнаружили, — говорит приятельница. — Пришлось бежать домой.

Массовая профилактика

Заветных синих кабинок теперь нет не только в центральном парке, но и в других местах города. Мы прошлись по всем скверам, паркам и площадям, расположенным в центре Калуги, и, увы, не обнаружили ни одного уличного туалета. В пресс-службе городской управы, куда мы обратились за комментариями, сообщили, что это временное явление.

— Приостановка эксплуатации уличных туалетов связана с необходимостью проведения профилактических работ на этих объектах, — пояснили нам. — Работа туалетных кабинок будет возобновлена в ближайшее время. Горуправа г. Калуги изыщет средства на установку мобильных туалетных кабин на территории города.

Возобновить работу общественного туалета в Центральном парке культуры и отдыха обещают в ближайшее время.

Узкими дорожками

Профилактика — дело, конечно, нужное, особенно если учесть, что состояние большинства санитарных «объектов», мягко говоря, оставляло желать лучшего. Но не очень понятно, какая необходимость была проводить массовую «эвакуацию» клозетов именно перед праздниками, когда многие калужане стремятся выйти в парки и скверы и уличные туалеты по умолчанию наиболее востребованы.

Возможно, проблема кроется в том, что очень продолжительное время эта тема в нашей стране была закрытой и как бы второстепенной, а удобных, комфортных туалетов не было в принципе. И если в крупных городах ситуация изменилась, то в провинциальных всё по-прежнему.

Можно было бы списать всё, как всегда, на отсутствие финансов. Если бы не два случая, говорящих, что проблема в другом. Первый произошёл ещё в 2008 году, когда калужские чиновники прозевали возможность установить бесплатные биотуалеты. Их готовы были доставить в наш город за счёт федерального бюджета москвичи, однако сотрудники горуправы поленились уточнить название компании-производителя и её реквизиты. В итоге телеграмма из столицы полмесяца пролежала в столе у одного из чиновников Управления горхозяйства, после чего тот написал служебную записку с просьбой снять документ с контроля, потому что отправитель не указал адрес и «ответить на неё не представлялось возможным».

— В телеграмме, действительно, отсутствовали реквизиты компании-производителя, но стояло её название. Мы посмотрели в Интернете и сразу нашли все телефоны. Пять минут нужно было поработать с телеграммой! — сетовал по этому поводу тогдашний городской голова Николай Любимов.

По его мнению, этот пример, хотя и частный, но очень наглядно демонстрирует общий настрой чиновников на работу, которые «видят перед собой только узкую дорожку, определённую нормативными актами».

Чудо-туалеты

Ещё одна попытка осчастливить калужан бесплатными клозетами была предпринята летом 2014 года. Одна российская компания предоставила городу для тестирования два санузла нового образца. Огромные павильоны золотистого цвета, оборудованные системой видеонаблюдения, «тревожной кнопкой», горячей водой, автоматической системой очистки, установили в сквере Мира и на площади Победы. В народе их тут же нарекли царь-туалетами. Увы, воспользоваться ими калужанам так и не удалось. Клозеты обещали открыть в июне, затем — в июле и августе. Закончилась история тем, что чудо-туалеты… демонтировали и увезли. В горуправе нам сказали, что их вернули компании-производителю.

— Мы подключили туалетные модули, протестировали их и поняли, что они нам не подходят, — прокомментировали чиновники. — Нас не совсем устроило качество изготовления санузлов: они часто ломались, их приходилось ремонтировать чуть не каждый день.

Каким образом выяснилось, что клозеты, которые ни дня не работали, часто ломаются, так и осталось загадкой.

Бесперспективняк

В разное время «туалетный» вопрос поднимали и городской голова Николай Полежаев, и и. о. градоначальника Константин Баранов. Оба раза тема обсуждалась после командировок чиновников в столицу.

— Извините меня, но туалеты мне тоже очень понравились, — рассказывал однажды на городской планёрке Полежаев. — Заходишь — музыка играет, отдушка, бумага, зеркало, есть где руки помыть. Приятная атмосфера! Ну просто как в своём родном доме! Замечательное место! Надо то же самое сделать и у нас.

С тех пор в Калуге сменился не один градоначальник, в городе строятся новые дороги и жилые кварталы, чиновники с воодушевлением обсуждают инновационные пути развития областного центра аж до 2030 года. И только в «туалетном» вопросе ничего не меняется. И, думается, не изменится, пока вместо живых людей и их проблем высокое начальство видит только те самые бюрократические тропки, о которых ещё десять лет назад говорил Любимов.

Самый свежий пример — скверопарк на месте рынка, в котором оборудовали несколько детских площадок, а установить нормальный туалет забыли.

Эта статья опубликована в №5 газеты «Калужский перекресток» от 31.01.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.