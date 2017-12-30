Известные дизайнеры рассказали, как оживить улицу Степана Разина в Калуге

Студия Артемия Лебедева в пятницу, 29 декабря, представила проект благоустройства бульвара по улице Степана Разина – на участке от площади Победы до перекрёстка с улицей Тульской.

- Бульвар находится в двух шагах от местного университета, но все равно выглядит заброшенным, - отмечают московские дизайнеры. - Студенты не гуляют здесь между лекциями, не фоткаются в инстаграм и не сидят на скамеечках, философски листая тиндер. Мы придумали, как превратить этот хмурый провинциальный бульвар в приятное общественное пространство.

Со стороны Тульской предлагается установить деревянный портал. Во входной зоне — газоны, скамейки для отдыха и фонари лаконичных форм. Скамейки выполнены из тех же материалов и в тех же цветах, что и портал.

- Бульвар отгорожен от дороги изгородью из деревьев и кустарников, - отмечают авторы. - Прямую аллею пересекает извилистая дорожка с прорезиненным покрытием, предназначенная для детей. Дорожка несколько раз сворачивает в зеленую зону. Догонялки и прятки становятся еще веселее!

Зоны отдыха дизайнеры предлагают выделить цветной бетонной плиткой. А сбоку установить качели, предназначенные и для детей, и для взрослых.

- Обновленный участок на Степана Разина получился по-хорошему инородным: он яркий, бодрый, современный, - уверены в студии Лебедева. - Изменился даже его характер — раньше хотелось доползти до этого бульвара, рухнуть под лавку, уткнуть лицо в ладони и зарыдать крупными слезами от эстетического несовершенства бытия. А теперь так и тянет прийти сюда с друзьями, сесть на скамеечку и весело трепаться до наступления темноты.

Сколько может стоить подобное благоустройство и обращался ли кто-то с идеей в администрацию города, авторы проекта не уточняют.