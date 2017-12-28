Страсти по кафе на Театральной

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ настоятельно попросил руководство города снести заведение и восстановить там зелёную зону.

Недавно список калужских самостроев пополнился новым объектом, расположенным в самом центре города. Речь идёт о бывшем кафе «Пражанка» в Театральном сквере. Сейчас оно закрыто на капитальный ремонт, после которого в здании откроется ресторан быстрого питания «Бургер Кинг».

15 лет назад

Кафе «Пражанка» было построено в начале двухтысячных и сразу же получило скандальную славу. Здание хоть и небольшое, но его появление нарушило продуманную архитекторами гармонию сквера и возмутило многих горожан.

На территории земельного участка, где стоит кафе, находится узел коммуникаций фонтанного сооружения. При наличии у города денежных средств их можно было бы убрать под землю, а вход задекорировать. Но на тот момент в муниципальной казне лишних финансов не имелось, поэтому было принято решение построить на этом месте кафе с большими подвальными помещениями, в одном из которых разместился зал электроники управления фонтанами, в другом — мощные насосы и системы очистки воды в тех же фонтанах.

Говорят, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ возражал против стройки, но тогдашним городским властям удалось убедить его в том, что это необходимо.

Рассказывают также, что строить кафе разрешили при одном условии: оно будет детским. Но владелец заведения предприниматель Сергей ПАРШИН утверждает, что это неправда.

— Юридически такого понятия, как детское кафе, не существует, — говорит он. —Разрешение выдавалось на строительство кафе.

Неправильное «гражданство»

Земельный участок в Театральном сквере Сергей Паршин получил в аренду на 49 лет. В конце лета он заключил контракт сроком на 10 лет с ресторанной сетью «Бургер Кинг». По информации одного из наших источников, арендатор якобы выставил требование — увеличить площадь кафе. Согласно проекту, здание должно стать двухэтажным с двумя полукруглыми верандами, построенными в зелёной зоне сквера.

— Паршин ходил по коридорам власти, показывал эскиз двухэтажного строения, — сообщает наш источник. — Ему такую переделку не согласовали. При этом строительство идёт полным ходом. Полукруглые веранды в зелёной зоне уже возведены.

Вскоре тема получила публичную огласку. Произошло это с подачи другого калужского предпринимателя, по совместительству — депутата городской Думы Александра ОКУНЕВА. Его в этой истории смущают два момента: во‑первых, законность проведения строительных работ — ведь это историческое место, самый центр Калуги; во‑вторых, «гражданство» нового ресторана.

— Была бы это наша «Крошка картошка» или «Му-му», я бы промолчал, — говорит Окунев. — Но почему мы отдаём исторические городские места, коей является Театральная площадь, «Бургер Кингу»? Я ничего не имею против наших «друзей» из Америки, которые развивают здесь фастфуд — пусть развивают, учат нас, как правильно делать маркетинг, жарить бургер. Но не в Театральном скверике! Меня как коренного калужанина это не устраивает! К тому же в Управлении архитектуры сказали, что никаких разрешений на перепланировку и реконструкцию они не давали, а там реально идёт реконструкция. Площадь здания, которая была, отличается от той, которая будет.

Кафе снести!

На одном из заседаний городской Думы начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН подтвердила информацию о том, что разрешения на реконструкцию кафе возглавляемое ею ведомство не выдавало. Поэтому комиссия по выявлению в Калуге так называемых самоволок включила строение в список самостроев до предоставления собственником каких-либо документов, подтверждающих законность его действий.

Вскоре к конфликту подключились калужские краеведы. Они написали на имя губернатора письмо, в котором выразили обеспокоенность тем, что «появление большого трёхэтажного здания в самом центре одного из любимых мест отдыха горожан не только нарушит сложившийся облик сквера, но и, по сути, является самовольной постройкой».

Своё мнение по этому поводу Анатолий Артамонов озву­чил в минувший понедельник, 25 декабря, на областной планёрке.

— Вообще, по-хорошему, если вы вместе с депутатами найдёте возможность снести это кафе совсем, жители города скажут вам только спасибо. Ну я тоже обязательно скажу, — сказал глава региона, обращаясь к градоначальнику Константину ГОРОБЦОВУ. — Оно в своё время появилось при попустительстве городских властей, а, может, не только при попустительстве. Это идиотизм, по-другому и не назовёшь это.

— Анатолий Дмитриевич, пока всё показывает на то, что этот объект является самовольным, — ответил Горобцов.

— Вот и принимайте решение и сносите! — резюмировал Артамонов. — И восстановите зелёную зону, которая была там исторически всегда!

Происки конкурентов?

Предприниматель Сергей Паршин считает, что работы проводятся абсолютно законно. Он подчёркивает: речь идёт не о реконструкции, а о капитальном ремонте.

— Поскольку проект перепланировки здания не предполагает демонтажа несущих стен и конструкций, а этажность не увеличится, разрешения на проведение работ в данном случае не требуется, — говорит Паршин. — Я же не сумасшедший, чтобы на Театральной площади делать какие-то самовольные постройки! Там всё абсолютно законно!

Предприниматель уверен, что во всём виновата недобросовестная конкуренция — известно, что сын Александра Окунева владеет в Калуге несколькими точками общепита.

— Господин Окунев, видимо, испугался, что там будет «Бургер Кинг» и его выручка упадёт, поэтому и начал раздувать шум на ровном месте! — убеждён Сергей Паршин. — Правда — в том, что депутаты, пользуясь положением, защищают свой бизнес и избавляются от конкурентов.

Однако факт остаётся фактом: если сравнить старые фотографии кафе и новые, можно увидеть, что высота здания всё-таки увеличилась.

– Просто поменяли окна — вставили новые, — возражает бизнесмен. — У нас раньше купол шёл из камня, потом были окна, а дальше — козырёк, крыша. Мы уменьшили объём камня и поставили не прямоугольные окна, а квадратные. Поэтому кажется, что здание стало выше. Но даже если чуть-чуть подняли за счёт окон сантиметров на 50, то разве это второй этаж?

Что касается полукруглых пристроек в зелёной зоне, то, по словам бизнесмена, когда-то эти веранды существовали, позже их демонтировали за ненадобностью, а теперь восстановили.

— Капитальный ремонт проходит в границах отведённого нам земельного участка, — подчёркивает Паршин. — Эти две веранды увеличат площадь здания процентов на 15. Их строительство также не требует согласования.

P.S.

Законность проведения строительных работ сейчас проверяет прокуратура. Результаты проверки, вероятно, станут известны уже в новом году. Что касается предложения губернатора снести кафе и восстановить в Театральном скверике зелёную зону, то, наверное, с точки зрения сохранения архитектурной гармонии города это было бы разумным решением. Но в таком случае город обязан по-честному выкупить здание у его законного владельца, а не вставлять ему исподтишка палки в колёса. Кроме того, придётся думать над тем, как быть с оборудованием, которое находится в подвале кафе.

И второй момент, который очень смущает: в Калуге это не единственный самострой. Но почему-то судьба остальных зданий-нелегалов тех же депутатов волнует гораздо меньше. На определённые мысли наталкивает, не правда ли?

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.12.2017. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания