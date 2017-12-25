556 тонн снега вывезли с улиц Калуги

В понедельник, 25 декабря, городская управа Калуги опубликовала отчёт о выходе на улицы города снегоуборочной техники. В ночь с воскресенья на понедельник на улицы вышли 66 тракторов, погрузчиков, автогрейдеров и т.п.
За сутки из города вывезли 556 тонн снега, а на дороги и тротуары высыпали 419 тонн песко-соляной смеси. Продолжили работу по уборке Калуги и днём понедельника. На дорогах сейчас работает 64 единицы техники.
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