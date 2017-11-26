Калугу готовы избавить от проводов за миллиард рублей

Около миллиарда рублей потребуется Калуге, чтобы убрать воздушные линии связи в подземные каналы. Такие расчеты операторов озвучили в пятницу, 24 ноября, на заседании комиссии городской думы по благоустройству.
В бюджете города таких денег нет. Однако возможно, что их смогут выделить в рамках подготовки к празднованию 650-летия Калуги в 2021 году.
Сейчас же в качестве первоначальной меры поступило предложение «Управлению калужского троллейбуса» расторгнуть договоры аренды опор контактных сетей с провайдерами на чётной стороне улицы Кирова. Хотя срок действия последнего из них истекает только 31 декабря 2026 года.
- Члены комиссии в целом поддержали идею по очищению исторической части города от многочисленных проводов, размещённых на опорах уличного освещения, либо принадлежащих УКТ, - сообщает городская дума Калуги. - Депутаты предложили городской управе провести совещание по данному вопросу с участием провайдеров и владельцев сетей и выработать компромиссное решение.
|
Улицу Дзержинского опять перекроют 24.11.2017 16:55
Новый переход обустроили на улице Кубяка 23.11.2017 09:32
Освещение на Правом берегу появится только к Новому году 22.11.2017 09:21
Сквер на месте рынка засняли с воздуха 17.11.2017 16:18
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: