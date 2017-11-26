Калугу готовы избавить от проводов за миллиард рублей

Около миллиарда рублей потребуется Калуге, чтобы убрать воздушные линии связи в подземные каналы. Такие расчеты операторов озвучили в пятницу, 24 ноября, на заседании комиссии городской думы по благоустройству.

В бюджете города таких денег нет. Однако возможно, что их смогут выделить в рамках подготовки к празднованию 650-летия Калуги в 2021 году.

Сейчас же в качестве первоначальной меры поступило предложение «Управлению калужского троллейбуса» расторгнуть договоры аренды опор контактных сетей с провайдерами на чётной стороне улицы Кирова. Хотя срок действия последнего из них истекает только 31 декабря 2026 года.

- Члены комиссии в целом поддержали идею по очищению исторической части города от многочисленных проводов, размещённых на опорах уличного освещения, либо принадлежащих УКТ, - сообщает городская дума Калуги. - Депутаты предложили городской управе провести совещание по данному вопросу с участием провайдеров и владельцев сетей и выработать компромиссное решение.