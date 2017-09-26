Священники посадили деревья на Старом Торге

В понедельник, 25 сентября, в Калуге в рамках XX юбилейных богородично-рождественских образовательных чтений прошла акция по посадке деревьев.

Священнослужители во главе с епископом Тарусским Серафимом посадили молодые березки на площади Старый Торг, сообщает калужское епархиальное управление.

- Сегодня масштабы загрязнения окружающего нас мира таковы, что Русская православная церковь считает важным и необходимым вновь ясно и определенно заявить о своей позиции и более активно действовать в вопросах экологии. Церковь не может игнорировать то, что происходит вокруг нас, - заявил епископ Серафим.