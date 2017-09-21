300 елей высадили на Правом берегу

В Губернском парке на Правом берегу в Калуге 21 сентября высадили 300 елей. Посадки прошли в рамках акции «Живи лес!», рассказали нам в министерстве лесного хозяйства Калужской области.
- Пусть наши деревья, посаженные в Год экологии, приживутся, вырастут и подарят людям радость и здоровье, - приводит слова участников пресс-служба министерства. - А мы сделаем всё возможное, чтобы наш общий дом стал еще красивее и зеленее.
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