300 елей высадили на Правом берегу

В Губернском парке на Правом берегу в Калуге 21 сентября высадили 300 елей. Посадки прошли в рамках акции «Живи лес!», рассказали нам в министерстве лесного хозяйства Калужской области.

- Пусть наши деревья, посаженные в Год экологии, приживутся, вырастут и подарят людям радость и здоровье, - приводит слова участников пресс-служба министерства. - А мы сделаем всё возможное, чтобы наш общий дом стал еще красивее и зеленее.