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Прокуратура заставила горуправу убраться

28.08.2017 16:54 5 717 Сергей ПЕТРОВ
Прокуратура заставила горуправу убраться

В понедельник, 28 августа, прокуратура Калуги озвучила результаты проверки соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

В частности прокурорские работники обнаружили несанкционированную свалку на улице Новаторская, 52 и обратились в Управление городского хозяйства горуправы Калуги с требованием убрать её.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, несанкционированная свалка ликвидирована, - сообщают в прокуратуре Калуги.


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Тэги: благоустройство

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