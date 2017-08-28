Прокуратура заставила горуправу убраться

В понедельник, 28 августа, прокуратура Калуги озвучила результаты проверки соблюдения законодательства об охране окружающей среды.
В частности прокурорские работники обнаружили несанкционированную свалку на улице Новаторская, 52 и обратились в Управление городского хозяйства горуправы Калуги с требованием убрать её.
- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, несанкционированная свалка ликвидирована, - сообщают в прокуратуре Калуги.
|
Накануне Дня города положено начало новому парку 25.08.2017 18:53
Посадка деревьев в парке на месте рынка начнётся досрочно 25.08.2017 14:21
Калужан зовут сажать деревья в новом парке на месте рынка 25.08.2017 11:54
Завершился ремонт моста через Оку 24.08.2017 12:38
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: