Чиновники хотят устроить цветочную битву между городами

В канун Дня города в областном центре подвели тоги конкурса «Калуга в цвету». В этом году более 200 горожан боролись за звание лучших цветоводов. В пятницу, 18 августа, победителей награждали в Инновационном культурном центре.

- Мы проводим наш конкурс в 12-й раз на самом высоком уровне, - выступил перед участниками и победителями городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ. – У нас не осталось микрорайонов, в которых нет участников этого конкурса. Я думаю, что скоро у нас не останется ни одного двора, где не будут расти красивые цветы, и не будет участников. Мы шагаем вперёд, у нас получается всё больше и больше выходить на областной уровень. Давайте попробуем подключить к этому конкурсу другие города и районы нашей области. Тогда будут такие своеобразные соревнования, когда будет очень почётно в них побеждать.