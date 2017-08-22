Артамонов предложил временно закрывать магазины, к которым не подъехать

22.08.2017 09:30 1125

В понедельник, 21 августа, на планёрке областного правительства губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ предложил приостанавливать работу магазинов, прилегающая территория которых заброшена.

- Надо просто находить возможность приостанавливать деятельность этих торговых предприятий на 90 дней, пока они не наведут порядок, - цитирует главу региона «ГТРК Калуга». - Я в субботу проехал Боровский район и Малоярославецкий. Смотришь, магазин работает 20 лет, а подъехать к нему невозможно. Чтобы сельскому жителю сходить туда надо надевать сапоги. Нашли возможность открыть торговое предприятие – благоустройте подъезды. Проведите такую работу.