Горобцов распорядился удалить все нецензурные надписи с фасадов домов

В понедельник, 14 августа, на планёрке градоначальник Константин ГОРОБЦОВ распорядился ко Дню города привести Калугу в порядок.

- У нас наступает кульминация подготовки ко Дню города, - заявил он. - Все должны сейчас свои учреждения, предприятия, эксплуатируемые здания привести в порядок, как минимум – почистить, отмыть. Самое главное, чтобы объявления не были наклеены на фасадах, на ограждениях. Надо это проверить. На всех смотровых территориях улиц объявлений не должно быть. Конечно, здесь надо работу провести и управляющим компаниям. Чтобы не было такого, что жители в момент празднования Дня города видят на своих фасадах совсем уже побитые водосточные трубы, сломанные ступеньки. Непокошенную траву, а тем более мусор, управляющие компании должны до 20 августа убрать. Обязательно навести порядок любыми силами. Самое главное – покосить и удалить все надписи, особенно с нецензурными словами и какой-то непонятной рекламой.