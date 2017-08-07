На улице Октябрьской уберут тренажерный комплекс

Во дворе дома №48 по улице Октябрьской в Калуге в ближайшее время демонтируют спортивный тренажерный комплекс. Об этом попросили местные жители.
По их словам, на тренажерах часто собираются шумные молодежные компании, которые непристойно себя ведут.
Городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ в понедельник, 7 августа, на планёрке в областном правительстве рассказал, что тренажёры перевезут в Турынино.
- Он легко демонтируется, - подчеркнул градоначальник.
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