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Из бюджета Калуги потратили три миллиона на уборку стихийных свалок

01.08.2017 12:49 18 660 Дмитрий Ивьев
Из бюджета Калуги потратили три миллиона на уборку стихийных свалок

С начала года на территории Калуги нашли 286 несанкционированных свалок.

- Это места, куда сваливался как мелкий и строительный мусор, так и крупные твердые бытовые отходы, - рассказали во вторник, 1 августа, в городской управе. - В настоящее время уже вывезено порядка 4000 куб. м мусора, а сумма, потраченная из бюджета с начала года на ликвидацию подобных свалок, превышает 3 миллиона рублей.

Больше всего мусора было на 3-м Академическом проезде, во 2-ом Карьерном переулке, в оврагах по улицам Гурьянова, Льва Толстого.

- Главная проблема образования стихийных свалок – это несознательное отношение некоторых жителей нашего города к месту, в котором они живут, - считают в администрации. - Не желая тратить денежные средства на утилизацию отходов в соответствии с установленными законом способами, нерадивые граждане вывозят мусор на незакрепленные территории, засоряя пустыри и овраги, ухудшая при этом экологическое состояние города.


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Тэги: благоустройство

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