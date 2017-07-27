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Калужанин обнаружил вандальную табличку у бюста Николая II

27.07.2017 11:57 11 1595 Елена Французова
Калужанин обнаружил вандальную табличку у бюста Николая II

Как мы рассказывали, в прошлом году в Калуге в Центральном парке культуры и отдыха открыли бюст Николая II. Однако мало кто тогда обратил внимание на табличку, рассказывающую о последнем российском императоре. Зато она заинтересовала нашего читателя, калужанина Илью Крылова. В настоящее время он работает на Камчатке. Приехав в Калугу 20 июня, мужчина прогулялся по парку и заметил, что эта табличка прибита к дереву гвоздями.

- Я написал письма в администрацию города Калуги, прокуратуру, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области с требованием в Год экологии найти и наказать виновных вандалов, - рассказал нам Илья в четверг, 27 июля.

Спустя некоторое время ему стали приходить ответы. В министерстве природных ресурсов и экологии отписались, что направили его сообщение в городскую администрацию, обращение в прокуратуру - в полицию. Стражи порядка стали звонить не только Илье, но даже его маме и племяннице. Правда, по существу полицейские сообщить ничего так и не смогли. Наконец, спустя почти месяц, из горуправы пришёл ответ.

«Специалистами подведомственного учреждения МАУ «Калугаблагоустройство» памятная табличка не устанавливалась. На момент обследования данного дерева памятной таблички выявлено не было. Одновременно сообщаем, что по данному факту проведена проверка, опрошены сотрудники парка. По результатам проведённых мероприятий установить круг лиц, причастных или виновных, не удалось. В целях недопущения вандальных действий на территории парка охранная служба прошла инструктаж». Документ подписан первым заместителем городского головы Алексеем Дмитриевым.

- На данный момент таблички нет, - резюмирует свои мытарства Илья. – И никто её не вешал.

Напомним, что бюст преподнёс в дар городу фонд Архангела Михаила.


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Тэги: благоустройство илья крылов

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