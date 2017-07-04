В Калуге рассказали, какие дворы благоустроят в 2017 году

В текущем году в Калуге планируется благоустроить 111 дворов. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Городская среда», сообщили в понедельник, 3 июля, в горуправе.

Сроки, в которые должны быть выполнены работы, пока не называются.

Публикуем список адресов: