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В Калуге рассказали, какие дворы благоустроят в 2017 году

04.07.2017 16:16 7 1190 Дмитрий Ивьев
В Калуге рассказали, какие дворы благоустроят в 2017 году

В текущем году в Калуге планируется благоустроить 111 дворов. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Городская среда», сообщили в понедельник, 3 июля, в горуправе.

Сроки, в которые должны быть выполнены работы, пока не называются.

Публикуем список адресов:

  • Адмирала Унковского ул, д.1б (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Аллейная ул, д.6 (устройство автомобильной парковки);
  • Баррикад, 123, 125 (асфальтирование дворовой территории, устройство детской площадки);
  • Билибина ул, д.4 (асфальтирование дворовой территории);
  • Бульвар Моторостроителей ул, д.17 (асфальтирование дворовой территории);
  • Бульвар Моторостроителей ул, д.3 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки);
  • Бульвар Моторостроителей ул, д.5 (асфальтирование дворовой территории);
  • Буровая ул, д.5 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Валентины Никитиной ул, д.23, корп. 2 (асфальтирование дворовой территории);
  • Валентины Никитиной, 39 (асфальтирование дворовой территории);
  • Вишневского ул, д.19 (асфальтирование дворовой территории и дворовых проездов до Вишневского ул, д.23а и Вишневского ул, д.18);
  • Вишневского ул, д.23 (асфальтирование дворовой территории и дворового проезда);
  • Вишневского ул, д.31в (асфальтирование дворовой территории);
  • Гагарина ул, д.13 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора, устройство автомобильной парковки, устройство детской площадки);
  • Гагарина ул, д.38а (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Генерала Попова ул, д.13 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора, устройство автомобильной парковки, устройство детской площадки);
  • Генерала Попова ул, д.24 (асфальтирование дворовой территории);
  • Грабцевское шоссе ул, д.106 (устройство детской площадки);
  • Грабцевское шоссе ул, д.116 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки);
  • Грабцевское шоссе ул, д.160 (устройство автомобильной парковки);
  • Дзержинского ул, д.85 (асфальтирование дворовой территории, устройство детской площадки);
  • Дзержинского ул, д.92б (асфальтирование дворовой территории);
  • Дружбы ул, д.19 (асфальтирование дворовой территории);
  • Дубрава ул, д.8 (асфальтирование дворовой территории);
  • Звездная ул, д.19а, д.21, д.22 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Знаменская ул, д.2а, д.4, корп. 2 (асфальтирование дворовой территории);
  • Карпова ул, д.15, д.17 (асфальтирование дворовой территории);
  • Карпова ул, д.19 (асфальтирование дворовой территории);
  • Кибальчича ул, д.7 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Кирова ул, д.25а, д.25е (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Кирова ул, д.47 (устройство детской площадки);
  • Красная гора ул, д.25 (асфальтирование дворовой территории);
  • Кубяка ул, д.11 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора, устройство детской площадки);
  • Кубяка ул, д.14 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Кубяка ул, д.18 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Ленина ул, д.100 (асфальтирование дворовой территории);
  • Ленина ул, д.119 (асфальтирование дворовой территории);
  • Ленина ул, д.29 (асфальтирование дворовой территории);
  • Ленина ул, д.38 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки);
  • Литейная ул, д.9 (асфальтирование дворовой территории);
  • Льва Толстого ул, д.33 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки);
  • Майская ул, д.3 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Майская ул, д.34 (асфальтирование дворовой территории и дворового проезда);
  • Майская ул, д.36 (асфальтирование дворового проезда);
  • Максима Горького ул, д.96 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Малинники пер., д.17 (асфальтирование дворовой территории);
  • Малоярославецкая ул, д.1 (асфальтирование дворовой территории);
  • Малоярославецкая ул, д.10 (устройство автомобильной парковки, устройство детской площадки);
  • Маршала Жукова ул, д.24 (асфальтирование дворовой территории);
  • Маршала Жукова ул, д.30а (асфальтирование дворовой территории);
  • Маяковского ул, д.45 (асфальтирование дворовой территории);
  • Мелиораторов ул, д.11 (асфальтирование дворовой территории);
  • Мичурина ул, д.28 (асфальтирование дворовой территории);
  • Московская ул, д.109, д.113 (асфальтирование дворовой территории);
  • Московская ул, д.317 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки);
  • Московская ул, д.65/1 (асфальтирование дворовой территории, устройство детской площадки);
  • Московская, 123, 125, 127 (асфальтирование дворовой территории);
  • Никитина ул, д.133, корп. 1, корп. 2 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Никитина ул, д.72 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Новая ул, д.9 (Канищево) (устройство детской площадки);
  • Октябрьская ул, д.10 (асфальтирование дворовой территории);
  • Октябрьская ул, д.24 (асфальтирование дворовой территории);
  • Октябрьская ул, д.26 (асфальтирование дворовой территории);
  • Переходная ул, д.11/1 (асфальтирование дворовой территории);
  • Переходная ул, д.9 (асфальтирование дворовой территории);
  • Пестеля ул, д.1/90 (устройство детской площадки – совместная дворовая территория с ул.Тульской, д.92);
  • Плеханова ул, д.3 (асфальтирование дворовой территории);
  • Подвойского ул, д.31 (асфальтирование дворовой территории);
  • Постовалова ул, д.7 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Пролетарская ул, д.157 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Пролетарская ул, д.21 (асфальтирование дворовой территории);
  • Пухова ул, д.48/24 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Рылеева ул, д.1/12 (асфальтирование дворовой территории);
  • Салтыкова-Щедрина ул, д.2/61 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Салтыкова-Щедрина ул, д.24, корп. 1 (асфальтирование дворовой территории);
  • Салтыкова-Щедрина ул, д.26 (асфальтирование дворовой территории);
  • Салтыкова-Щедрина ул, д.48 (асфальтирование дворовой территории);
  • Салтыкова-Щедрина ул, д.50 (асфальтирование дворовой территории);
  • Сиреневый бульвар ул, д.2 (устройство детской площадки);
  • Стеклянников Сад ул, д.2 (асфальтирование дворовой территории);
  • Стекольная ул, д.36 (асфальтирование дворовой территории);
  • Степана Разина ул, д.67 (устройство автомобильной парковки);
  • Строительная, 1в (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Суворова ул, д.151 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки, установка лавочек и урн);
  • Суворова ул, д.52 (устройство автомобильной парковки, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Суворова ул, д.67 (асфальтирование дворовой территории);
  • Суворова ул, д.69 (асфальтирование дворовой территории);
  • Телевизионная ул, д.12 (асфальтирование дворовой территории);
  • Тельмана ул, д.11 (асфальтирование дворовой территории);
  • Тельмана ул, д.13 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Тельмана ул, д.15 (асфальтирование дворовой территории);
  • Труда ул, д.26 (асфальтирование дворовой территории);
  • Труда ул, д.28 (асфальтирование дворовой территории);
  • Тульская ул, д.103 (асфальтирование дворовой территории);
  • Тульская ул, д.15 (асфальтирование дворовой территории);
  • Тульская ул, д.4 (асфальтирование дворовой территории);
  • Тульская ул, д.88/36 (асфальтирование дворовой территории);
  • Тульская ул, д.92 (устройство детской площадки – совместная дворовая территория с Пестеля ул, д.1/90);
  • Турынинская ул, д.6 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Турынинская. д. 14 (асфальтирование дворовой территории и дворового проезда);
  • Учхоз ул, д.32 (асфальтирование дворовой территории);
  • Центральная ул, д.20 (асфальтирование дворового проезда).
  • Циолковского ул, д.58 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
  • Чижевского ул, д.4 (устройство детской площадки);
  • Чичерина ул, д.1/5 (асфальтирование дворовой территории);
  • Чичерина ул, д.19 (асфальтирование дворовой территории);
  • Чичерина ул, д.29 (асфальтирование дворовой территории);    
  • станция Горенская, д.1 (асфальтирование дворовой территории);
  • п. Мирный, д. 14 (асфальтирование дворовой территории);
  • п. Мирный, д. 8 (асфальтирование дворовой территории);
  • п. Мирный, д. 17 (асфальтирование дворовой территории).


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Тэги: благоустройство

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