В Калуге рассказали, какие дворы благоустроят в 2017 году

|
- Адмирала Унковского ул, д.1б (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Аллейная ул, д.6 (устройство автомобильной парковки);
- Баррикад, 123, 125 (асфальтирование дворовой территории, устройство детской площадки);
- Билибина ул, д.4 (асфальтирование дворовой территории);
- Бульвар Моторостроителей ул, д.17 (асфальтирование дворовой территории);
- Бульвар Моторостроителей ул, д.3 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки);
- Бульвар Моторостроителей ул, д.5 (асфальтирование дворовой территории);
- Буровая ул, д.5 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Валентины Никитиной ул, д.23, корп. 2 (асфальтирование дворовой территории);
- Валентины Никитиной, 39 (асфальтирование дворовой территории);
- Вишневского ул, д.19 (асфальтирование дворовой территории и дворовых проездов до Вишневского ул, д.23а и Вишневского ул, д.18);
- Вишневского ул, д.23 (асфальтирование дворовой территории и дворового проезда);
- Вишневского ул, д.31в (асфальтирование дворовой территории);
- Гагарина ул, д.13 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора, устройство автомобильной парковки, устройство детской площадки);
- Гагарина ул, д.38а (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Генерала Попова ул, д.13 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора, устройство автомобильной парковки, устройство детской площадки);
- Генерала Попова ул, д.24 (асфальтирование дворовой территории);
- Грабцевское шоссе ул, д.106 (устройство детской площадки);
- Грабцевское шоссе ул, д.116 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки);
- Грабцевское шоссе ул, д.160 (устройство автомобильной парковки);
- Дзержинского ул, д.85 (асфальтирование дворовой территории, устройство детской площадки);
- Дзержинского ул, д.92б (асфальтирование дворовой территории);
- Дружбы ул, д.19 (асфальтирование дворовой территории);
- Дубрава ул, д.8 (асфальтирование дворовой территории);
- Звездная ул, д.19а, д.21, д.22 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Знаменская ул, д.2а, д.4, корп. 2 (асфальтирование дворовой территории);
- Карпова ул, д.15, д.17 (асфальтирование дворовой территории);
- Карпова ул, д.19 (асфальтирование дворовой территории);
- Кибальчича ул, д.7 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Кирова ул, д.25а, д.25е (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Кирова ул, д.47 (устройство детской площадки);
- Красная гора ул, д.25 (асфальтирование дворовой территории);
- Кубяка ул, д.11 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора, устройство детской площадки);
- Кубяка ул, д.14 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Кубяка ул, д.18 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Ленина ул, д.100 (асфальтирование дворовой территории);
- Ленина ул, д.119 (асфальтирование дворовой территории);
- Ленина ул, д.29 (асфальтирование дворовой территории);
- Ленина ул, д.38 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки);
- Литейная ул, д.9 (асфальтирование дворовой территории);
- Льва Толстого ул, д.33 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки);
- Майская ул, д.3 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Майская ул, д.34 (асфальтирование дворовой территории и дворового проезда);
- Майская ул, д.36 (асфальтирование дворового проезда);
- Максима Горького ул, д.96 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Малинники пер., д.17 (асфальтирование дворовой территории);
- Малоярославецкая ул, д.1 (асфальтирование дворовой территории);
- Малоярославецкая ул, д.10 (устройство автомобильной парковки, устройство детской площадки);
- Маршала Жукова ул, д.24 (асфальтирование дворовой территории);
- Маршала Жукова ул, д.30а (асфальтирование дворовой территории);
- Маяковского ул, д.45 (асфальтирование дворовой территории);
- Мелиораторов ул, д.11 (асфальтирование дворовой территории);
- Мичурина ул, д.28 (асфальтирование дворовой территории);
- Московская ул, д.109, д.113 (асфальтирование дворовой территории);
- Московская ул, д.317 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки);
- Московская ул, д.65/1 (асфальтирование дворовой территории, устройство детской площадки);
- Московская, 123, 125, 127 (асфальтирование дворовой территории);
- Никитина ул, д.133, корп. 1, корп. 2 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Никитина ул, д.72 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Новая ул, д.9 (Канищево) (устройство детской площадки);
- Октябрьская ул, д.10 (асфальтирование дворовой территории);
- Октябрьская ул, д.24 (асфальтирование дворовой территории);
- Октябрьская ул, д.26 (асфальтирование дворовой территории);
- Переходная ул, д.11/1 (асфальтирование дворовой территории);
- Переходная ул, д.9 (асфальтирование дворовой территории);
- Пестеля ул, д.1/90 (устройство детской площадки – совместная дворовая территория с ул.Тульской, д.92);
- Плеханова ул, д.3 (асфальтирование дворовой территории);
- Подвойского ул, д.31 (асфальтирование дворовой территории);
- Постовалова ул, д.7 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Пролетарская ул, д.157 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Пролетарская ул, д.21 (асфальтирование дворовой территории);
- Пухова ул, д.48/24 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Рылеева ул, д.1/12 (асфальтирование дворовой территории);
- Салтыкова-Щедрина ул, д.2/61 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Салтыкова-Щедрина ул, д.24, корп. 1 (асфальтирование дворовой территории);
- Салтыкова-Щедрина ул, д.26 (асфальтирование дворовой территории);
- Салтыкова-Щедрина ул, д.48 (асфальтирование дворовой территории);
- Салтыкова-Щедрина ул, д.50 (асфальтирование дворовой территории);
- Сиреневый бульвар ул, д.2 (устройство детской площадки);
- Стеклянников Сад ул, д.2 (асфальтирование дворовой территории);
- Стекольная ул, д.36 (асфальтирование дворовой территории);
- Степана Разина ул, д.67 (устройство автомобильной парковки);
- Строительная, 1в (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Суворова ул, д.151 (асфальтирование дворовой территории, устройство автомобильной парковки, установка лавочек и урн);
- Суворова ул, д.52 (устройство автомобильной парковки, устройство скамеек и урн для мусора);
- Суворова ул, д.67 (асфальтирование дворовой территории);
- Суворова ул, д.69 (асфальтирование дворовой территории);
- Телевизионная ул, д.12 (асфальтирование дворовой территории);
- Тельмана ул, д.11 (асфальтирование дворовой территории);
- Тельмана ул, д.13 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Тельмана ул, д.15 (асфальтирование дворовой территории);
- Труда ул, д.26 (асфальтирование дворовой территории);
- Труда ул, д.28 (асфальтирование дворовой территории);
- Тульская ул, д.103 (асфальтирование дворовой территории);
- Тульская ул, д.15 (асфальтирование дворовой территории);
- Тульская ул, д.4 (асфальтирование дворовой территории);
- Тульская ул, д.88/36 (асфальтирование дворовой территории);
- Тульская ул, д.92 (устройство детской площадки – совместная дворовая территория с Пестеля ул, д.1/90);
- Турынинская ул, д.6 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Турынинская. д. 14 (асфальтирование дворовой территории и дворового проезда);
- Учхоз ул, д.32 (асфальтирование дворовой территории);
- Центральная ул, д.20 (асфальтирование дворового проезда).
- Циолковского ул, д.58 (асфальтирование дворовой территории, устройство скамеек и урн для мусора);
- Чижевского ул, д.4 (устройство детской площадки);
- Чичерина ул, д.1/5 (асфальтирование дворовой территории);
- Чичерина ул, д.19 (асфальтирование дворовой территории);
- Чичерина ул, д.29 (асфальтирование дворовой территории);
- станция Горенская, д.1 (асфальтирование дворовой территории);
- п. Мирный, д. 14 (асфальтирование дворовой территории);
- п. Мирный, д. 8 (асфальтирование дворовой территории);
- п. Мирный, д. 17 (асфальтирование дворовой территории).