В Калуге высадят деревья для бобров

В субботу, 1 июля, в 12:00 на берегу пруда деревни Рождествено в Калуге посадят деревья. Эти зелёные насаждения предназначены на корм и хатки для бобров.

- Истребление бобров ради их шкурок, мяса и жира поставило под угрозу существование этих чудесных зверьков, - сообщает в четверг, 29 июня, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Поэтому было решено поддержать популяцию животных.

- Польза от деятельности бобров очевидна, - добавляют в министерстве. - Поселившись в верховьях речек, иссушаемых в низовьях особенностями климата или хозяйственной деятельностью человека, бобры поддерживают высокий уровень воды в верховье и способствуют большей водности всей речки и более равномерному распределению стока по сезонам.

Также 1 июля на берегу пруда уберут мусор.

- Надеемся, что эти усилия помогут бобрам обрести новые дома в экологически чистом районе, - отмечают в министерстве.