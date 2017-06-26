В Калуге возьмутся за дачников

Проблему несанкционированных свалок на территории нашего региона обсуждали в понедельник, 26 июня, в правительстве Калужской области.
Как рассказал начальник областного управления административно-технического контроля Петр КАРМАК, в этом году уже нашли 16 несанкционированных свалок.
- Сумма административных штрафов превысила один миллион сто тысяч рублей, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Всего с 2011 по 2017 годы выявлено 1220 несанкционированных свалок на общей площади около 25 гектаров.
Велик вклад в эти мусорные поля дачников, которые приезжают к нам из соседних областей.
Петр Кармак предложил обратиться в Москву с законодательной инициативой о рассмотрении возможности взимания с таких граждан по аналогии с курортным сбором подушевого сезонного экологического платежа за сбор и утилизацию мусора.
- Перекладывать только на плечи местных жителей, зачастую пенсионеров, затраты по сбору, вывозу и утилизации мусора считаю несправедливым, - подчеркнул он. - Если не решить этот вопрос, навалы мусора будут возникать неизбежно, и ликвидировать их придется за счет средств сельских поселений и местного бюджета.
Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ в свою очередь предложил сравнить различные районы:
- Мы давно не занимались сравнительным анализом содержания территорий. Предлагаю возродить эту практику и коллективно проехать по районам, посмотреть, у кого как эта работа ведется. На законодательном уровне надо вносить изменения. Мы свои предложения направим в Правительство РФ и Министерство экологии и природных ресурсов РФ. Но уже сейчас на местах, в сельских поселениях, совместно с правоохранительными органами и природоохранной прокуратурой надо активно работать с дачными обществами.
|
Унитазы доведут калужских чиновников до лишения премий 19.06.2017 12:25
Калужан просят разобраться с травой 19.06.2017 09:53
Вдоль новой дороги на Шопино проложили 400 метров канализации 08.06.2017 15:55
Концепцию нового парка утвердили втихаря 07.06.2017 12:59
В Губернском парке обещают установить площадки для подростков 05.06.2017 14:59
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: