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В Калуге возьмутся за дачников

26.06.2017 16:02 3 2422 Дмитрий Ивьев
В Калуге возьмутся за дачников

Проблему несанкционированных свалок на территории нашего региона обсуждали в понедельник, 26 июня, в правительстве Калужской области.

Как рассказал начальник областного управления административно-технического контроля Петр КАРМАК, в этом году уже нашли 16 несанкционированных свалок.

- Сумма административных штрафов превысила один миллион сто тысяч рублей, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Всего с 2011 по 2017 годы выявлено 1220 несанкционированных свалок на общей площади около 25 гектаров.

Велик вклад в эти мусорные поля дачников, которые приезжают к нам из соседних областей.

Петр Кармак предложил обратиться в Москву с законодательной инициативой о рассмотрении возможности взимания с таких граждан по аналогии с курортным сбором подушевого сезонного экологического платежа за сбор и утилизацию мусора.

- Перекладывать только на плечи местных жителей, зачастую пенсионеров, затраты по сбору, вывозу и утилизации мусора считаю несправедливым, - подчеркнул он. - Если не решить этот вопрос, навалы мусора будут возникать неизбежно, и ликвидировать их придется за счет средств сельских поселений и местного бюджета.    

Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ в свою очередь предложил сравнить различные районы:

- Мы давно не занимались сравнительным анализом содержания территорий. Предлагаю возродить эту практику и коллективно проехать по районам, посмотреть, у кого как эта работа ведется. На законодательном уровне надо вносить изменения. Мы свои предложения направим в Правительство РФ и Министерство экологии и природных ресурсов РФ. Но уже сейчас на местах, в сельских поселениях, совместно с правоохранительными органами и природоохранной прокуратурой надо активно работать с дачными обществами.


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Тэги: благоустройство петр кармак анатолий артамонов

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