Калужан просят разобраться с травой

Городская управа Калуги в понедельник, 19 июня, опубликовала напоминание управляющим компаниям и жителям областного центра о том, что во дворах необходимо проводить окашивание.

- Это положительно сказывается на санитарном состоянии территории, потому что в высокой траве любят обитать опасные клещи, - отмечают в администрации. - Кроме того, окашивание травы обеспечивает пожарную безопасность. Скошенную траву дворники обязаны убрать из двора.

Нарушителям грозят штрафы.

- В этом году пока ни одна управляющая компания не наказана, всем руководителям только напомнили о регулярных окосах, - подчёркивают в горуправе. - Если в вашем дворе такие работы еще не проводились, обратитесь в управляющую компанию. Если меры приняты не будут, звоните в комитет административного и жилищного контроля управления городского хозяйства по телефону: 71-49-52.