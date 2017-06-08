Вдоль новой дороги на Шопино проложили 400 метров канализации

В Калуге продолжаются работы по реконструкции шопинской дороги.

Ранее городские чиновники заявляли, что подрядчик отстаёт от графика. Пока эта тенденция сохраняется, хотя за последнюю неделю техники и рабочих на объекте стало гораздо больше, сообщает городская управа.

– Сегодня мы увидели, что здесь ведется полномасштабная работа, – прокомментировал в четверг, 8 июня, городской голова Константин ГОРОБЦОВ. – Подрядчик приступил к ней на всем протяжении дороги. Нам понятен механизм переноса проходящего здесь газопровода и переподключения технологических сетей, известны точки их врезки. Сейчас строители занимаются устройством ливневой канализации, уже прошли участок в 400 метров, по завершении произведут врезку в коллектор. Через две недели они приступят к работам на земляном полотне, где уже сделаны соответствующие отметки. Затем здесь начнут работать экскаваторы, и подрядчики смогут приступить к устройству дорожного полотна, которое планируется сделать августе – сентябре. Параллельно мы решаем возникающие технические вопросы, в частности, проходят согласования, связанные с переносом коммуникаций. На сегодняшний день у подрядчика есть некоторое отставание от графика, но он его наверстывает, и у нас есть основания рассчитывать на то, что к пику работ в августе он будет четко работать по графику и даже с перевыполнением.