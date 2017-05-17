Набережную Яченского водохранилища хотят благоустроить по проекту архитектора из Москвы

В начале этой недели были подведены итоги Национального архитектурного конкурса на разработку дизайн-проектов общественных пространств в 15 городах России. Он стартовал в марте. Организаторами конкурса стали Агентство ипотечного жилищного кредитования и КБ «Стрелка».

Конкурсантам-архитекторам предложили подумать над идеями благоустройства общественных пространств в 15 российских городах. В их число попала и Калуга.

- Площадки под благоустройство выбраны в результате интервью с горожанами и исследований активности пользователей социальных сетей, - сообщает сайт КБ «Стрелка». – Эксперты изучали, какие точки в городе фотографируют чаще других. Финальное решение о выборе территорий принималось на совещаниях с местными администрациями. В каждом городе согласованы пространства, которые больше других любят горожане и туристы и которым необходимо качественное обновление. Это улицы, площади, парки и набережные.

- Конкурс поможет городам стать современнее и подчеркнёт их индивидуальность, что не только даст положительный экономический эффект, но и повысит уровень комфорта повседневной жизни в регионах, — отметил на пресс-конференции, посвящённой открытию конкурса, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил МЕНЬ.

В Калуге пространством, которое в обозримом будущем ждёт качественное обновление, должна стать набережная Яченского водохранилища. Идея её обустройства, предложенная молодым столичным архитектором Наталией Ореховой, была признана на конкурсе одной из лучших. Как сообщают организаторы, победители определялись в ходе голосования жюри, в которое вошли представители Минстроя РФ и АИЖК, а также региональных администраций и местных экспертных сообществ.

- «Калужское море» — так часто называют Яченское водохранилище – было создано к Олимпиаде-80 для отдыха горожан и проведения соревнований, - пишет сайт «Стрелки». – И хотя сегодня купаться здесь запрещено из-за сбросов городских коллекторов, спортом тут по-прежнему занимаются: это популярная точка у вейкбордистов. Многие жители хорошо отзываются об этом месте, но жалуются, что не хватает фонарей, лавочек и урн. А также что прогулочная зона находится довольно близко к дороге.

В чём конкретно заключается предложенная Наталией Ореховой концепция, пока неизвестно: в открытом доступе материалы на эту тему отсутствуют. Об авторе идеи известно, что она закончила Московский архитектурный институт и Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Работала архитектором в Роттердаме. Сейчас трудится в архитектурном бюро «Меганом».

Орехова в числе других финалистов получит денежную премию в размере 400 тысяч рублей и контракт на разработку дизайн-проекта. Общая сумма призового фонда, выделенного на конкурс в рамках Программы развития городской среды АИЖК и КБ «Стрелка», составила 12 миллионов рублей.

Из интервью с горожанами, опрошенными в ходе исследования КБ «Стрелка».

Работник завода, 29 лет:

«Сейчас набережная просторная и становится люднее, есть площадка — машины приезжают туда запарковаться. И там хватает места всем: оно и растянуто, и просторное. Там у нас встречи назначают. По делам даже каким-то, чтобы обсудить, чтобы не в городе пересекаться. Добираться — времени требует, но это альтернатива паркам городским, стеснённым. Хотелось бы, чтобы этот простор там сохранился. Потому что уже сейчас запустили вот эти кафе, ресторанчики».

Архитектор, 28 лет:

«Водохранилище является рекреационной зоной, вокруг него есть дороги, по которым можно и на машине ездить, и пешком ходить. И надо сказать, что, несмотря на её убогость и ветхость, люди там есть. Там нет фонарей, там темно и страшно. Но через каждые пятьдесят метров на набережной стоит машина. Люди отдыхают с кальянами, с мангалами, с музыкой. В общем, действительно отдыхать у воды близ города нравится. И тем более территория такая, не то чтобы заброшенная, но она не курируется никакими органами охраны».

Рядом с набережной находится сквер Волкова, названный в честь космонавта, почётного гражданина Калуги. Здесь стоят турники и тренажёры, есть беговая дорожка, а также проходят городские мероприятия. Среди главных жалоб на это место — устаревшие снаряды и нехватка зелени.

Студентка, 22 года:

«Там обычно проходят Дни города, выстраивают сцены. Главная ёлка новогодняя. Это большое открытое пространство, поэтому больше, мне кажется, в общем-то, и негде проводить это всё, чтобы для всего города».

Медик, 33 года:

«Там есть стадион, ну не стадион, а просто беговая дорожка, футбольное поле. Мне кажется, он тоже очень мало используется. И там планировали строить кукольный театр. Я думаю, это будет отличное место для него. Туда удобно добраться, там есть деревья, там можно удобно поставить скамеечки, качели или карусельки, и дети были бы счастливы».

Улицы Академика Королёва и Пушкина — один из самых туристических маршрутов города. Здесь находятся музей космонавтики, памятник Гагарину, лично участвовавшему в его создании, памятник встрече Королёва и Циолковского. Сохранилось несколько исторических особняков, часть из которых относится к краеведческому музею — кстати, одному из самых старых музеев такого типа в стране, он был открыт в 1897 году.

Преподаватель, 55 лет:

«Дело в том, что космическая тема превращает многие вещи в какие-то мифы, причём эти мифы неким образом даже запечатлеваются. Например, памятник в районе парка Циолковского, где Циолковский и Королёв общаются. Во-первых, нет достоверных сведений, что они действительно встречались там в Калуге, даже если и встречались, то интересно, что Циолковский в своём очень преклонном возрасте, и Королёв там в возрасте, когда он запускал в космос Гагарина. Если они и общались, то Королёв был очень молодым человеком, а там он очень пожилой».

Художник, 21 год:

«Иностранцы дома вот эти очень любят, бревенчатые, которые у нас сохранились. Именно купеческие. Это улица Ленина, улица Пушкина, Никитина, прилегающие. То есть Старая Калуга их очень интересует. Не знаю, интересует их или нет, но экскурсии водят там».

Уважаемые читатели!

На ваш взгляд, какие общественные пространства в Калуге нуждаются в благоустройстве в первую очередь? Пишите в комментариях под этой новостью.

Фото: КБ «Стрелка».