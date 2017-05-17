27 миллионов рублей готовы заплатить власти за содержание пригородных дорог

На сайте госзакупок размещена документация о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в пригороде Калуги. Речь идёт о Черносвитинских, Спасских, Ромодановских-Шопинских, Ольговских сельских территориях.
Срок действия контракта – с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года. Его начальная стоимость – 27 млн. 132 тыс. рублей. Из этой суммы 13 млн. 332 тыс. рублей – средства на 2017 год, 13 млн. 800 тыс. – на 2018-й.
За эти деньги подрядчик должен выполнить такие виды работы, как механизированная и ручная уборка территорий, уборка и вывоз листвы, снега, несанкционированных свалок, включая вывоз мусора в места его последующего хранения и утилизации; устранение деформаций и повреждений: заделка выбоин, просадок и других дефектов.
Кроме того, подрядная организация должна быть готова к выполнению дополнительных операцию по заявке заказчика в лице Управления по работе с населением. К доп.операциям относятся вывоз смёта, листвы, мусора несанкционированных свалок, наносов песка, полив проезжей части дорог при температуре выше 25°С, грейдирование дорог и обочин, очистка, мойка стен, а также ремонт кровли остановочных павильонов.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 8:00 30 мая. Торги состоятся 5 июня.
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