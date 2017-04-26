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9 мест в Калуге уберут во время всероссийского субботника

26.04.2017 12:57 7 1070 Дмитрий Ивьев
9 мест в Калуге уберут во время всероссийского субботника

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» пройдёт в нынешнем году 29 апреля.

В Калуге в рамках мероприятия планируются работы в следующих местах:

  • территория, расположенная в охранной зоне памятника природы регионального значения «Овраг Можайка» в районе ул. Заокская, ул. Бутырская;
  • воинские захоронения на территории Пятницкого кладбища;
  • территория у оз. Резванское;
  • территория в районе слияния рек Угра и Ока;
  • пляж на р.Угра у п. Росва;
  • территория, прилегающая к Мостовскому карьеру;
  • лесополоса у Мостовского карьера;
  • территория, прилегающая к оз. Вырка;
  • лесополоса у Сероводородных озер.

Начало субботника в 10:00. Всех желающих приглашают поучаствовать в уборке.


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Тэги: благоустройство

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