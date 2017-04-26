9 мест в Калуге уберут во время всероссийского субботника

территория, расположенная в охранной зоне памятника природы регионального значения «Овраг Можайка» в районе ул. Заокская, ул. Бутырская;

воинские захоронения на территории Пятницкого кладбища;

территория у оз. Резванское;

территория в районе слияния рек Угра и Ока;

пляж на р.Угра у п. Росва;

территория, прилегающая к Мостовскому карьеру;

лесополоса у Мостовского карьера;

территория, прилегающая к оз. Вырка;

лесополоса у Сероводородных озер.