9 мест в Калуге уберут во время всероссийского субботника

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» пройдёт в нынешнем году 29 апреля.
В Калуге в рамках мероприятия планируются работы в следующих местах:
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Начало субботника в 10:00. Всех желающих приглашают поучаствовать в уборке.
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