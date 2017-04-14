На шести улицах попросили не оставлять машины

В субботу, 15 апреля, в Калуге продолжится уборка улиц от песка и мусора. Городская управа просит на время не парковать машины у края проезжей части.

В ночь на субботу:

ул. Хрустальная (нечётная сторона от ул. Заводской),

ул. 40 лет Октября.

Днём в субботу: