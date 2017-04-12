В Калуге отремонтируют тротуары возле школ

В областном центре приведут в порядок тротуары и подходы к пешеходным переходам, которые находятся вблизи общеобразовательных учреждений. Речь идёт о четырёх школах: №№ 8, 20, 46, 47, - а также лицее № 48.
Документация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта – 7 миллионов рублей.
Гарантийные обязательства на выполненные работы подрядчик будет нести в течение трёх лет после окончания ремонта. Если в этот период времени в дорожном полотне обнаружатся какие-либо дефекты, организация обязана будет устранить их в 15-дневный срок за счёт собственных средств.
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