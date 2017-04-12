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Можайку вручную очистят за 500 тысяч рублей

12.04.2017 12:49 10 1103 Оксана КОЛОСОВА
Можайку вручную очистят за 500 тысяч рублей

Управление городского хозяйства Калуги разыскивает подрядчика, который приведёт в порядок реку Можайку в районе оврага с одноимённым названием. Протяжённость реки составляет 630 метров.

Техническое задание включает в себя очистку дна от ила, гниющей растительности, донного сора, затопленных предметов, завалов деревьев, строительно-бытового мусора. Также подрядчику предстоит расчистить от аварийных и сухостойных деревьев прилегающую к реке территорию, вывезти на полигон ТКО строительно-бытовой мусор и  древесные отходы. По окончании этих мероприятий будут проведены лабораторные исследования качества воды в Можайке.

По причине того, что Можайский овраг является памятником природы регионального значения, все вышеперечисленные работы подрядная организация должна будет выполнить вручную. Их стоимость оценивается в 500 тысяч рублей. Однако в результате торгов она может уменьшиться. Аукцион состоится 14 апреля.


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Тэги: благоустройство

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