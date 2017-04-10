На Театральной улице посинели клёны

В воскресенье, 9 апреля, активисты во главе с экологом и ландшафтным дизайнером Людмилой Дорофеевой раскрасили клёны на Театральной улице в Калуге в небесно-голубой цвет.

- Покрасив деревья в столь необычный цвет, мы хотим привлечь внимание к ним городских служб. Деревья - живые существа и нуждаются, как и люди, в защите и заботе, регулярном поливе и подкормке, - написала Людмила Дорофеева в группе «Зелёный город».

Такой цвет получился в результате смешения побелки и органического колера для защиты от ожогов.

Людмила Дорофеева четыре года назад вместе со своими коллегами посадила клёны. И все эти годы сама за ними ухаживала. Но теперь у неё нет такой возможности.

- Подкормить, подсеять траву, чтобы защитить корневую систему, мы сможем, а с поливом уже сложнее... Коммунальным службам города они не нужны - лишний баланс, - подчёркивает Людмила.

Также она пояснила, что цвет для привлечения внимания городских служб выбран не случайно:

- Несколько лет назад я впервые увидела работы австралийского художника Константина Димопулоса - его синие деревья «Blue Trees». Смысл окрашивания в ультрамариновый цвет стволов деревьев заключается в акцентировании внимания на вырубке лесных массивов по всей Земле. Из-за этого процесса планета теряет свой цвет, становясь серой, безликой.

Фото группы «Зелёный город».