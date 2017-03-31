В Туле появится двор, посвящённый Калуге

В этом году в Туле двор дома №13 по улице Макаренко станет немного ближе к Калуге. По инициативе главы местной администрации Евгения Авилова, там обустроят детскую площадку, посвящённую нашему городу.

Одна из горок будет выполнена в виде ракеты.

Кроме Калуги, в Туле таким же способом выкажут уважение и другим городам-партнёрам - Липецку, Белгороду, Рязани, Владивостоку и Курску.

Фото: администрация Тулы.