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1 апреля машины просят не парковать на пяти улицах

31.03.2017 12:50 1 671 Дмитрий Ивьев
1 апреля машины просят не парковать на пяти улицах

В субботу, 1 апреля, в Калуге продолжатся работы по уборке улиц от мусора и песка. Коммунальщики просят жителей областного центра на время не парковать свои автомобили у края проезжей части, чтобы не мешать дворникам и технике.

В ночь на 1 апреля работы пройдут:

  • ул. Билибина (от пл. Московской до ул. Телевизионной),
  • ул. Никитина (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина).

Днём 1 апреля:

  • ул. Московская (от пл. Московской до путепровода),
  • ул. Новаторская,
  • ул. Молодёжная (от Грабцевское шоссе до ул. Моторной).


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Тэги: благоустройство

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