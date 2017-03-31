1 апреля машины просят не парковать на пяти улицах

В субботу, 1 апреля, в Калуге продолжатся работы по уборке улиц от мусора и песка. Коммунальщики просят жителей областного центра на время не парковать свои автомобили у края проезжей части, чтобы не мешать дворникам и технике.

В ночь на 1 апреля работы пройдут:

ул. Билибина (от пл. Московской до ул. Телевизионной),

ул. Никитина (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина).

Днём 1 апреля: