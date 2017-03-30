Калужской области выделили шесть миллионов на расчистку рек

Калужская область получит из федерального бюджета в виде субвенции более шести миллионов рублей. Деньги предназначены на расчистку рек.

- Свыше двух миллионов запланировано вложить в завершение работ по улучшению экологического состояния реки Можайка в Мосальском районе, около трех миллионов – на увеличение пропускной способности русла Жиздры, - рассказали нам в четверг, 30 марта, в пресс-службе правительства. - В Дзержинском и Юхновском районах продолжатся мероприятия по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Оки и Угры.