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Калужской области выделили шесть миллионов на расчистку рек

30.03.2017 14:58 12 905 Дмитрий Ивьев
Калужской области выделили шесть миллионов на расчистку рек

Калужская область получит из федерального бюджета в виде субвенции более шести миллионов рублей. Деньги предназначены на расчистку рек.

- Свыше двух миллионов запланировано вложить в завершение работ по улучшению экологического состояния реки Можайка в Мосальском районе, около трех миллионов – на увеличение пропускной способности русла Жиздры, - рассказали нам в четверг, 30 марта, в пресс-службе правительства. - В Дзержинском и Юхновском  районах продолжатся мероприятия по  закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Оки и Угры.


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Тэги: благоустройство экология

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