Главная > Новости > Благоустройство

В Калуге просят убрать машины с восьми улиц

27.03.2017 14:44 0 389 Дмитрий Ивьев

Во вторник, 28 марта, в Калуге продолжится уборка улиц от песка и мусора. Городские власти просят на это время не парковать автомобили на восьми улицах.

В ночь на 28 марта:

  • ул. Клюквина,
  • ул. Радищева.

Днём 28 марта:

  • пер. Малинники,
  • ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Московская - нечётная сторона),
  • ул. Герцена (от ул. Суворова до ул. Труда),
  • ул. Суворова (от д. 1 до д. 19),
  • ул. Энгельса (от ул. Чижевского до ул. Никитина),
  • ул. Степана Разина (чётная сторона).

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство

Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Губернатор поручил снести все постройки в Березуевском овраге 27.03.2017 10:04

9 улиц Калуги ждёт уборка 24.03.2017 16:04

В Калуге просят очистить от машин 7 улиц 23.03.2017 13:21

В Калуге автолюбителей просят убрать машины с 9 улиц 22.03.2017 16:35

Областные чиновники уберут набережную Оки, а городские – Березуйский овраг 21.03.2017 12:51


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 30 марта, 19:00
Проект "Первые свидания"
Калуга
сб 01 апреля, 17:00
Чемпионат Rocket Dance Championship 2017
Арена КТЗ, ДК
вс 16 апреля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 29 марта, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
сб 01 апреля, 11:00
Праздник "Международный День птиц"
Калужский областной краеведческий музей
сб 01 апреля, 16:00
Кондитерские мастер-классы
АртНуво, Художественная студия
сб 08 апреля, 12:00
Мастер-класс по росписи пряников
Любимая Калуга, кафе пряничная

Концерты

пн 27 марта, 19:00
Концерт «Два сапога пара»
Дом музыки
чт 30 марта, 19:00
Концерт "Один год..."
Дом музыки
чт 30 марта, 19:00
Концерт Патриаршего хора Данилова монастыря
Арена КТЗ, ДК
чт 30 марта, 20:00
Концерт группы LOUNA
Синатра (Sinatra)

Кино

Босс-молокосос
Красавица и чудовище
Скрытые фигуры
Могучие рейнджеры
Блоги компаний

Россельхозбанк предлагает клиентам индивидуальные курсы обмена валют

Сегодня 13:29
Новости компаний

Основные инструменты для работы на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» добивается взимания долгов путем списания с банковских счетов недобросовестных потребителей

Повысить иммунитет можно вкусно

«Ростелеком» в Калуге наградил самых общительных абонентов

Новости Обнинска
Блоги

Человеческое - Весна...

drughunter 23 мар 2017 14:03

ну и nafig? - Здравствуйте. я - тролль.

nafig 20 мар 2017 18:23

Артем Летний's блог - Зачем же нам снятся сны

Артем Летний 11 мар 2017 21:54

Наедине со всеми.. - С Праздником Весны, Милые Дамы!!!

Геннадич 08 мар 2017 09:59