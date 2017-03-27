В Калуге просят убрать машины с восьми улиц

Во вторник, 28 марта, в Калуге продолжится уборка улиц от песка и мусора. Городские власти просят на это время не парковать автомобили на восьми улицах.

В ночь на 28 марта:

ул. Клюквина,

ул. Радищева.

Днём 28 марта:

пер. Малинники,

ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Московская - нечётная сторона),

ул. Герцена (от ул. Суворова до ул. Труда),

ул. Суворова (от д. 1 до д. 19),

ул. Энгельса (от ул. Чижевского до ул. Никитина),

ул. Степана Разина (чётная сторона).

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.