9 улиц Калуги ждёт уборка

В субботу, 25 марта, на улицах Калуги продолжится уборка мусора, сбор и вывоз песка с проезжей части. Водителей просят не парковать автомобили на 9 улицах, чтобы не мешать коммунальщикам.

Ночью работы будут проходить здесь:

ул. В.Андриановой,

ул. Воронина,

бульвар Энтузиастов.

Днём 25 марта здесь:

ул. Дзержинского (от ул. Николо-Козинской до ул. Марата),

ул. Суворова (от д. 1 до д. 19),

ул. Чижевского,

ул. Огарева,

ул. Пролетарская,

ул. Кибальчича.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.