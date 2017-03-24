9 улиц Калуги ждёт уборка

В субботу, 25 марта, на улицах Калуги продолжится уборка мусора, сбор и вывоз песка с проезжей части. Водителей просят не парковать автомобили на 9 улицах, чтобы не мешать коммунальщикам.
Ночью работы будут проходить здесь:
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Днём 25 марта здесь:
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Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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