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В Калуге просят очистить от машин 7 улиц

23.03.2017 14:21 2 1048 Дмитрий Ивьев
В Калуге просят очистить от машин 7 улиц

В ночь на пятницу, 24 марта, в Калуге коммунальщики проведут уборку четырёх улиц. После этого днём работы продолжатся ещё на трёх улицах.

- Часто работе препятствует припаркованный на обочинах дорог личный автотранспорт, поэтому комитет дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, просит вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования уборочной техники, - говорится в обращении городской управы.

Улицы, на которых будут убирать в ночь на 24 марта:

  • ул. Кропоткина,
  • ул. Чебышева,
  • ул. Билибина,
  • ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Воронина).

Уборка продолжится днём 24 марта на следующих улицах:

  • ул. М.Горького (от ул. Войкова до ул. Никитина - 2 стороны),
  • ул. Труда (от пл. Телевизионной - нечётная сторона),
  • ул. Воронина (от ул. Баррикад - нечётная сторона).


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Тэги: благоустройство

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