В Калуге просят очистить от машин 7 улиц

В ночь на пятницу, 24 марта, в Калуге коммунальщики проведут уборку четырёх улиц. После этого днём работы продолжатся ещё на трёх улицах.
- Часто работе препятствует припаркованный на обочинах дорог личный автотранспорт, поэтому комитет дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, просит вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования уборочной техники, - говорится в обращении городской управы.
Улицы, на которых будут убирать в ночь на 24 марта:
Уборка продолжится днём 24 марта на следующих улицах:
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