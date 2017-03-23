В Калуге просят очистить от машин 7 улиц

В ночь на пятницу, 24 марта, в Калуге коммунальщики проведут уборку четырёх улиц. После этого днём работы продолжатся ещё на трёх улицах.

- Часто работе препятствует припаркованный на обочинах дорог личный автотранспорт, поэтому комитет дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, просит вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования уборочной техники, - говорится в обращении городской управы.

Улицы, на которых будут убирать в ночь на 24 марта:

ул. Кропоткина,

ул. Чебышева,

ул. Билибина,

ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Воронина).

Уборка продолжится днём 24 марта на следующих улицах: