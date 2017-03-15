Дизайном Калуги займётся студия Артемия Лебедева

В Калуге побывал арт-директор Студии Артемия Лебедева Эркен Кагаров. Он оценил наш город с точки зрения перспектив развития городского дизайна, сообщили в среду, 15 марта, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Городской голова Константин Горобцов, первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов и министр строительства и ЖКХ области Алексей Шигапов показали москвичу улицы Театральную, Воскресенскую, Чичерина, Степана Разина, территорию бывшего рынка с выходом к Березуевскому оврагу и набережной Оки.
- Дизайнерам город понравился и заинтересовал в ландшафтном отношении, - отмечают в Минстрое. - Улицу Чичерина они сравнили с Парижем, а улицу Степана Разина предложили адаптировать для студенчества и использовать её пространство практически круглосуточно.
Сейчас студия взяла время на обдумывание концепции городского пространства и выработку дизайнерских предложений. Шесть лет назад, напомним, это компания создала логотип Калужской области.
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