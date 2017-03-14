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Депутаты обсудили штрафы за парковку на газонах

14.03.2017 16:25 0 499
Депутаты обсудили штрафы за парковку на газонах

14 марта Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в заседании Консультативного Совета руководителей представительных органов муниципальных образований Калужской области.

В заседании принимали участие Председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор Гриб, его заместитель Виктор Бабурин, а также главы муниципальных районов.

На заседании был рассмотрен вопрос ответственности за нарушение правил благоустройства.

В 2010 году был принят Закон «О благоустройстве территорий городских и сельских поселений Калужской области». Практически во всех муниципалитетах области приняты правила благоустройства, вместе с тем существует немало проблемных моментов при привлечении к административной ответственности нарушителей правил благоустройства.

–  В своё время депутаты Городской Думы Калуги одними из первых предложили ввести административную ответственность за нарушение правил благоустройства, а конкретно за парковку автомобилей на газонах и детских площадках,– рассказал Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ, – Однако, в связи с тем, что данный вопрос регулируется нормами федерального законодательства, прокуратура не поддержала предложение депутатов. В ряде регионов приняты местные законы, предусматривающие наказания за парковку на газонах, однако автовладельцам не раз удавалось оспорить эти законы в Верховном суде РФ. Эта проблема волнует не только калужские власти, обсуждается она как в других регионах, так и на федеральном уровне.

В Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий для автомобилистов штрафы от 1 до 5 тысяч рублей за парковку на газоне. Депутаты намерены уточнить, кто должен выявлять нарушения и составлять протоколы — инспекторы ГИБДД или участковые, а также дать определение понятию «газон». Совет Государственной Думы принял решение обратиться за уточнением к Председателю Правительства Дмитрию Медведеву.

– Необходимо принятие единого для Калужской области Административного Кодекса, который бы включал не только наказания за нарушения в сфере благоустройства, но и предусматривал ответственность за нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, такие как приставания к гражданам с целью попрошайничества, – считает Александр ИВАНОВ, – Также, на наш взгляд,  в этот кодекс должны войти нормы ответственности за нарушения в сфере потребительского рынка и рынка услуг, нарушения в сфере перевозок городским пассажирским транспортом.

– Вызывает беспокойство и тот факт, что у нас нет рычагов для привлечения к административной ответственности за отсутствие договора на вывоз мусора, – отметил Александр ИВАНОВ, – к примеру, в Московской области такая норма действует. По мнению моих коллег, введение административной ответственности за такое нарушение значительно улучшит ситуацию с наведением порядка в зонах частной застройки и уменьшит количество несанкционированных свалок.

Результатом заседания стало принятие соответствующих рекомендаций для муниципальных районов и городских округов Калужской области. Мнение членов Консультативного совета также  будет принято во внимание Законодательным Собранием Калужской области.

 

 

 

 

 

 


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Тэги: oбщесво городская дума

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