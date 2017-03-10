За неделю с бывшего рынка вывезут весь мусор

В течение следующей недели коммунальщики пообещали вывезти весь мусор с территории, на которой раньше находилась ярмарочная торговля.
- Как только в декабре прошлого года эта территория поступила в наше хозяйственное ведение, мы приступили к постепенному её облагораживанию, - пояснил в пятницу, 10 марта, заместитель директора по производству МБУ «Калугаблагоустройство» Олег ЕГОРОВ. - Сначала были демонтированы остатки палаток, затем мы вывозили снег. Теперь, когда снег практически стаял, наша задача убрать различный мусор, которого здесь скопилось много.
Как сообщает пресс-служба городской управы, ежедневно с территории вывозят от 10 до 20 кубометров мусора. Его вручную убирают от пяти до десяти человек, а крупный мусор собирают автопогрузчики.
- Хотя таким масштабным работам иногда препятствуют несанкционированная торговля, ведущаяся вдоль улицы Рылеева, и припаркованные в большом количестве машины, в сроки мы уложимся, и дальнейшее благоустройство этой территории будет продолжено, - заверил Егоров.
Фото: пресс-служба городской управы.
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