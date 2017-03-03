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Калужские коммунальщики покалечили десяток деревьев

03.03.2017 15:14 8 1110 Елена Французова

Удручающая картина обнаружилась в Калуге на улице Плеханова в районе перекрёстка с улицей Пушкина. Убирая снег, коммунальщики повредили десяток деревьев. Есть насаждения, которым «повезло» больше, снегоуборочная техника лишь поцарапала кору, а какие-то получили «раны» размером с треть их ствола.

За комментариями мы обратились в городскую управу.

- Работы по уборке снега на улице Плеханова производились силами МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», - сообщили в горуправе со ссылкой на управление городского хозяйства. - С учреждением проведена разъяснительная работа по недопущению подобных случаев. Будет рассмотрен вопрос о возможности применения административного наказания. С выездом на место, установлено, что насаждениям причинен незначительный ущерб в виде среза коры со ствола деревьев.Силами СМЭУ, в местах, где насаждения повреждены, для предотвращения попадания в раны воды и грязи, а также для дальнейшего восстановления деревьев произведена замазка садовым варом. В связи с вышеизложенным замена насаждений не требуется.

Своё заключение по состоянию деревьев в ближайшее время обещают дать и дендрологи. Мы будем следить за развитием ситуации.

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Тэги: благоустройство

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