Эксперты: «Яченское водохранилище находится в нормальном биологическом состоянии»

Как мы писали, в пятницу, 3 марта, в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области прошло совещание по реке Терепец. На нём затронули один из наболевших вопросов – состояние Яченского водохранилища. За этим следит городская управа. По её заказу ежемесячно в весенне-летний период берут пробы воды.
- На сегодняшний момент водохранилище находится в нормальном биологическом состоянии, - заявила на совещании генеральный директор «Экоаналитики» Ирина МАНЬШИНА. - Выяснено, что заиливания фактически нет. Оно обнаружено лишь по пути выравнивания дна - там, где есть естественные ямы. В основном население не устраивает образование летом цветущих водорослей. Были обследованы разные виды водорослей. В целом, сделан вывод, что токсичных водорослей пока не образуется. Имеет смысл поддерживать водохранилище в нынешнем состоянии: по осени выкашивать камыши, запустить в него определенные виды рыб - плотоядные и те, которые питаются растительностью.
Основной источник «питания» водохранилища – река Яченка, в которую впадает Терепец. И хоть Терепец нельзя назвать чистой речкой, вода в водохранилище признана нормальной.
- При впадении вода Терепца разбавляется чистой водой реки Яченки, - рассказала Маньшина. - А на пути впадении реки Яченки в водохранилище есть камышовое болото – это естественный биологический барьер. Вода в водохранилище существенно чище, чем в Яченке и в Терепце.
При этом Маньшина оговорилась, что летом я водохранилище зафиксированы всплески различных загрязнений.
- Мы исследовали воду водохранилища по химическим и микробиологическим показателям и нашли, что летом бывают всплески каких-то загрязнений, зимой она находится в более хорошем состоянии. Но в целом всё находится в норме.
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