Калужане выливают помои в Терепец

В пятницу, 3 марта, в министерстве природных ресурсов и экологии области прошло совещание по состоянию реки Терепец в Калуге.

- Это тот объект, который вызывает массу жалоб населения, - рассказала заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Калужской области Ирина ГОРШКОВА. - Только в 2016 году на такой маленькой реке были проведены три рейдовых мероприятия и две внеплановые проверки.

Одна из внеплановых проверок была связанна с неисправностью подземного напорного коллектора канализационной насосной станции. В итоге произошло загрязнение реки. Как утверждает Горшкова, водоканал за это ответил.

- В реку Терепец ливневые стоки сбрасывает целый ряд предприятий. Из самого микрорайона постоянно поступают жалобы о загрязнение реки автотранспортом, - добавляет она. – А в истоке реки есть закрытая свалка промышленных отходов, которая сейчас не эксплуатируется. Горуправа ведёт за ней наблюдение.

Кроме того, сами жители устраивают на берегу Терепца стихийные свалки и выливают в реку помои, заявили на совещании.

- В основном река Терепец загрязняется продуктами жизнедеятельности населения, - сообщила генеральный директор фирмы «Экоаналитика» Ирина МАНЬШИНА. - Есть промзона, на которой находится множество мелких предприятий, а также большой частный сектор. Идёт процесс замусоривания реки.

Именно её организация вот уже 13 лет следит за состоянием рек Терепец и Яченка, а также Яченского водохранилища.

- Состояние качества воды на протяжении этих лет радикально не меняется, оно достаточно стабильное, - добавляет она.

В конце марта в министерстве вновь пройдёт совещание. Наиболее острым вопросом остаётся очистка Терепца от ливневых стоков.