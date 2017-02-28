Горобцов предложил оштрафовать коммунальщиков за «озеро» на Жукова

В понедельник, 27 февраля, на планёрке в городской управе чиновники обсудили жалобу калужанина Игоря Ларина. Мужчина выложил в сеть фотографию «озера» на улице Маршала Жукова.
- Чья это территория? – поинтересовался городской голова Константин ГОРОБЦОВ.
- Мы сразу же всё привели в порядок. Это газонная часть, у нас подтопление образовалось. Всё убрали, - отрапортовали сити-менеджеру.
- Посмотрите, если было положено убрать и не убрали, тогда надо штрафовать. Разберитесь, - подвёл итог разговору градоначальник.
Фото: «ВКонтакте».
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