Протечку у Яченского водохранилища устранили

В «Народных новостях» на нашем сайте лейтенант Калугин сообщал о протечке трубопровода в районе Яченского водохранилища.

- Когда я бегал на лыжах, то заметил одно такое, - написал он. - Это протечка нечистот из трубы большого диаметра в районе набережной Яченского водохранилища (рядом с замороженным строительством второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского и не далеко от городской площадки для дрессировки собак). Похоже, что протечка происходит уже относительно давно, об этом говорит стойкий неприятный запах и большая площадь намокания почвы и снегового покрова нечистотами.

За комментариями мы обратились в «Калугаоблводоканал».

- Утечка на трубопроводе у Яченского водохранилища устранена сегодня утром, - заявили там.