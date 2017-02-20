Протечку у Яченского водохранилища устранили

В «Народных новостях» на нашем сайте лейтенант Калугин сообщал о протечке трубопровода в районе Яченского водохранилища.
- Когда я бегал на лыжах, то заметил одно такое, - написал он. - Это протечка нечистот из трубы большого диаметра в районе набережной Яченского водохранилища (рядом с замороженным строительством второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского и не далеко от городской площадки для дрессировки собак). Похоже, что протечка происходит уже относительно давно, об этом говорит стойкий неприятный запах и большая площадь намокания почвы и снегового покрова нечистотами.
За комментариями мы обратились в «Калугаоблводоканал».
- Утечка на трубопроводе у Яченского водохранилища устранена сегодня утром, - заявили там.
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