Главная > Новости > Благоустройство

Протечку у Яченского водохранилища устранили

20.02.2017 16:22 10 1348 Дмитрий Ивьев

В «Народных новостях» на нашем сайте лейтенант Калугин сообщал о протечке трубопровода в районе Яченского водохранилища.

- Когда я бегал на лыжах, то заметил одно такое, - написал он. - Это протечка нечистот из трубы большого диаметра в районе набережной Яченского водохранилища (рядом с замороженным строительством второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского и не далеко от городской площадки для дрессировки собак). Похоже, что протечка происходит уже относительно давно, об этом говорит стойкий неприятный запах и большая площадь намокания почвы и снегового покрова нечистотами.

За комментариями мы обратились в «Калугаоблводоканал».

- Утечка на трубопроводе у Яченского водохранилища устранена сегодня утром, - заявили там.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство

Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Частная компания восстановит обрушившееся панно в центре Калуги 17.02.2017 17:01

Глобус в центре Калуги демонтируют 16.02.2017 12:09

Власти прокомментировали появление ржавчины на калужском глобусе 14.02.2017 10:35

Артамонов заявил, что Дворец спорта построят за полтора года 08.02.2017 12:22

На ночь машины просят убрать с 5 улиц 07.02.2017 16:06


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 23 февраля, 00:00
Конкурс Miss Bum Bum (18+)
Las Chicas
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR
сб 25 февраля, 17:00
МАСЛЕНИЦА. Проект Николая Полисского
Никола-Ленивец
вс 19 марта, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр

Для детей

вт 21 февраля, 18:00
Интерактивная постановка: "Зимний парк"
Фото-театр "Клевер"
ср 22 февраля, 16:40
Кружки для детей в калужской областной детской библиотеке
Калужская областная детская библиотека
сб 25 февраля, 10:30
Мастер-класс "Аппликация из круп"
Дом мастеров
сб 25 февраля, 12:00
Занятие «Как на масленой неделе... »
Калужский областной краеведческий музей

Концерты

ср 22 февраля, 16:00
Концерт «Мужчинам посвящается»
Городской досуговый центр
ср 22 февраля, 19:00
Александр Розенбаум, Юбилейный концерт
Филармония
ср 22 февраля, 19:00
ЭКС-ББ. "Нам 25"
Арена КТЗ, ДК
ср 22 февраля, 20:00
Сольный концерт группы "Воровайки"
Старый городъ, ресторан

Кино

На пятьдесят оттенков темнее
Звонки
Гуляй, Вася!
Великая стена
Новости компаний

Калужане предпочитают, когда «Всё включено»

«Wi-Fi для Бизнеса» - актуальный тренд продаж в линейке услуг «Ростелекома» в Калужском регионе

Путешественники назвали «Калуга Плаза» лучшим отелем

«МегаФон» рассказал о том, как быстрее всех найти подарок для любимого человека, а заодно и самого любимого человека

Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - Маленький конкурс от Нитуш!!!!!!

Нитуш 15 фев 2017 22:43

Юмор и флуд - Валентинки

Viktorch1311 14 фев 2017 15:11

ЧК - ИК

Viktorch1311 13 фев 2017 19:34

Артем Летний's блог - День и ночь

Артем Летний 11 фев 2017 00:28